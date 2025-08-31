День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 09:01

«Пытаются откатиться»: штурмовик уличил наемников ВСУ в трусости

Боец Гулаха: грузинские наемники ВСУ избегают стрелкового боя и пытаются убежать

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Грузинские наемники при встрече с российскими десантниками в зоне спецоперации избегают прямого стрелкового боя и стараются быстрее убежать, заявил в беседе с РИА Новости командир штурмового отделения группировки войск «Днепр» с позывным Гулаха. По его словам, наемники участвуют в конфликте за деньги, и умирать им не хочется.

Грузины у нас были… Ну, они все боятся. Эти же наемники. Они за деньгами сюда пришли. Как только доходит до стрелкового боя, пытаются быстро откатиться, — подчеркнул собеседник агентства.

Вместе с тем наемники почти никогда не сдаются в плен: они либо погибают, либо убегают с позиций, уточнил Гулаха. Кроме того, иностранные бойцы располагают лучшей амуницией, нежели мобилизованные солдаты ВСУ.

Если брать вот этих, которые мобилизованные, они в лохмотьях, а наемники — да, амуниция у них такая, хорошая, и бронежилеты полегче, — резюмировал командир.

Ранее бывший офицер американской армии Станислав Крапивник заявил, что в военных госпиталях Харькова растет число иностранных военнослужащих. По его словам, там находятся раненые французы, скандинавы и немцы. Крапивник считает, что НАТО ведет двойную игру: отрицает планы по отправке своего контингента на Украину, но при этом постепенно внедряет своих военных в ряды ВСУ.

наемники
ВСУ
спецоперация
ВС РФ
