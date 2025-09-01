Российские военные разделили группировку ВСУ в районе населенного пункта Шандриголово, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, ВС РФ вышли к трассе между Новоселовкой и Дерилово. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В районе населенного пункта Шандриголово наши войска разрезали группировку противника, — сказал Кимаковский.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили портовую инфраструктуру, которую Вооруженные силы Украины использовали в своих интересах. Отмечается, что удар также пришелся по зенитно-ракетной системе NASAMS, произведенной в Норвегии.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что военная инфраструктура ВСУ была поражена ударами российских военных по Днепропетровской области. По его словам, также уничтожены склады. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В конце августа в Минобороны России информировали об освобождении населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Восток».