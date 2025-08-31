День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 12:16

ВС России нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ

Лебедев сообщил об ударе по военной инфраструктуре в Днепропетровской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военная инфраструктура ВСУ была поражена ударами российских военных по Днепропетровской области, написал в Telegram-канале координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, также уничтожены склады. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Днепропетровщина (Павлоград, Синельниково, Покровское) — поражение военной инфраструктуры и складов, — заявил Лебедев.

По его словам, удары также были нанесены по объектам энергетики и портовой инфраструктуры ВСУ в Одесской области. Лебедев добавил, что на подконтрольной Киеву части ДНР были поражены объекты логистики Вооруженных сил Украины.

Ранее командир батальона «Ахмат» с позывным Шрам рассказывал, что ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыл после прорыва российских войск в Серебрянском лесничестве. По его словам, на позициях остались преимущественно подразделения теробороны, укомплектованные мобилизованными. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Тем временем в Минобороны России информировали об освобождении населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Восток».

СВО
ВСУ
подполье
Днепропетровская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему дети идут в школу 1 сентября? История и традиции праздника
Польские байкеры устроили провокацию? Что за мемориал «Медное», версии
Огромный оползень разрушил ключевую магистраль Норвегии
Пенсионерка отдала мошенникам дорогое колье на «экспертизу»
Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 31 августа, могла ли спастись
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Беременную украинку пнули ногой в живот за попытку защитить спутника от ТЦК
В Самарской области задержали футболистов-мигрантов из Team Young
Успенская раскритиковала избранника своей дочери
В Нижегородской области мужчина рассказал следователям о суррогате и умер
Россиянам рассказали о небесном покровителе педагогов и учебного процесса
Прокуратура проверит массовое отравление людей алкоголем в Балахне
Как легко постирать вещи в поездке: инструкция для путешественников
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Балашихе
3 сентября близко: история песни Михаила Шуфутинского и мемов про нее
Названа причина задержек рейсов в аэропорту Сочи
В Белоруссии начались учения ОДКБ
Дрон ВСУ ранил водителя автомобиля в Белгородской области
Гонконгские инженеры создали уникального робота-скакуна
В Литве предложили восстановить болота на границе с Белоруссией
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.