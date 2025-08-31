ВС России нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ Лебедев сообщил об ударе по военной инфраструктуре в Днепропетровской области

Военная инфраструктура ВСУ была поражена ударами российских военных по Днепропетровской области, написал в Telegram-канале координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, также уничтожены склады. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Днепропетровщина (Павлоград, Синельниково, Покровское) — поражение военной инфраструктуры и складов, — заявил Лебедев.

По его словам, удары также были нанесены по объектам энергетики и портовой инфраструктуры ВСУ в Одесской области. Лебедев добавил, что на подконтрольной Киеву части ДНР были поражены объекты логистики Вооруженных сил Украины.

Ранее командир батальона «Ахмат» с позывным Шрам рассказывал, что ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыл после прорыва российских войск в Серебрянском лесничестве. По его словам, на позициях остались преимущественно подразделения теробороны, укомплектованные мобилизованными. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Тем временем в Минобороны России информировали об освобождении населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Восток».