01 сентября 2025 в 14:17

В России рассказали о бегстве ВСУ под натиском армии РФ у Северска

Кимаковский: ВСУ под натиском армии РФ отступают за реку Жеребец у Северска

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ отступают за реку Жеребец на Северском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, украинские солдаты уходят под натиском артиллерии и дронов Вооруженных сил России.

На Северском направлении под натиском нашей артиллерии и дронов украинские войска отступают за реку Жеребец, — отметил Кимаковский.

Ранее сообщалось, что на нескольких участках линии фронта в зоне СВО украинские войска были вынуждены отступить на расстояние до 10 километров. По данным российских силовых структур, оборона ВСУ утратила целостность в Харьковской области и ДНР.

До этого стало известно, что бойцы ВСУ атаковали несколькими FPV-дронами сослуживца, который пытался сдаться в плен Вооруженным силам России, один из них достиг своей цели и ликвидировал солдата. Как сообщил военкор Александр Коц, инцидент произошел на Запорожском направлении. На опубликованных кадрах можно увидеть, как изможденный и полураздетый мужчина с поднятым импровизированным белым флагом идет около железной дороги.

ВСУ
СВО
Игорь Кимаковский
отступления
