02 сентября 2025 в 01:54

Две многоэтажки в Ростове-на-Дону вспыхнули из-за атаки ВСУ

Слюсарь: в Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ повреждены два многоэтажных дома

Верхние этажи двух многоквартирных домов в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону загорелись и повреждены из-за атаки ВСУ, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет, — написал он.

Ранее в промзоне Кропоткина Краснодарского края возник пожар на трансформаторной подстанции. Как отметили в оперштабе региона, это произошло из-за падения обломков сбитого беспилотника, в результате атаки никто не пострадал. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров и был оперативно потушен.

До этого в пресс-службе Минобороны информировали, что силы ПВО за ночь ликвидировали 50 украинских БПЛА над российскими регионами и водами Черного и Азовского морей. По информации ведомства, 12 из них уничтожили над территорией Белгородской области, четыре — над Саратовской областью.

