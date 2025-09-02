Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 2 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 2 сентября

В ночь на 2 сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что не менее восьми взрывов прогремело над Ростовом-на-Дону, предварительно, сработала система ПВО. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало. Очевидцы заявили SHOT, что в небе были видны вспышки.

Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь заявил, что верхние этажи двух многоквартирных домов в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону загорелись и повреждены из-за атаки ВСУ. По его словам, никто не пострадал.

«В Ростове работают силы ПВО. В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет. Информация уточняется», — написал он.

Для жителей поврежденных домов разворачивают пункт временного размещения (ПВР) на базе корпуса школы, сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

«Нахожусь на месте происшествия в Левенцовском микрорайоне. По предварительной информации, пострадало два многоквартирных дома. Работают службы экстренного реагирования. Жителям пострадавших домов оказывается необходимая помощь. Пункт временного размещения разворачивается на базе нового корпуса школы 115», — написал он.

Российские силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ над Воронежской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. ВСУ пытались атаковать российский регион 1 сентября в период с 16:50 до 17:40 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Воронежской области», — сказано в сообщении.

Не менее трех беспилотников ВСУ атаковали жилые дома в Энергодаре Запорожской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале мэр города Максим Пухов.

«Продолжаются налеты и атаки вражеских дронов на Энергодар. Не менее трех дронов сегодня вечером атаковали жилые дома по проспекту Строителей. Пострадавших нет. Ущерб уточняется», — написал Пухов.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Северском районе Краснодарского края произошла серия взрывов, связанная с работой систем противовоздушной обороны. По предварительной информации канала, военные отражали атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

SHOT со ссылкой на местных жителей добавил, что речь идет о многочисленных хлопках и ярких вспышках в небе. Согласно данным канала, было зафиксировано не менее пяти взрывов. SHOT указал, что всего сбито три беспилотных летательных аппарата украинской армии.

Воздушно-космические силы России также успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. За три часа дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 25 дронов самолетного типа, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Согласно данным военного ведомства, большая часть воздушных целей была нейтрализована над водами Черного моря. Три дрона ликвидированы над Республикой Крым. Один беспилотник российские силы уничтожили в небе над Краснодарским краем.

