Украденная Победа: почему на Западе нагло лгут об итогах Второй мировой

2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Документ, согласованный на борту американского линкора «Миссури», официально положил конец Второй мировой войне. Несмотря на решающую роль СССР в победе над нацистской Германией и ее союзниками, страны — участницы антигитлеровской коалиции сегодня стараются умалить вклад советских войск в события 80-летней давности. Почему на самом деле капитулировала Япония и зачем Запад переписывает историю — в материале NEWS.ru.

Как Япония капитулировала во Второй мировой войне

После разгрома нацистской Германии Япония оказалась единственной крупной державой, выступавшей за продолжение Второй мировой войны. В конце июля 1945 года от имени США, Великобритании и Китая была опубликована так называемая Потсдамская декларация с требованием о капитуляции японской армии — в противном случае союзники угрожали империи «быстрым и полным уничтожением». Однако Токио отказался признать проигрыш.

В итоге 8 августа СССР в ответ на просьбу союзников официально объявил войну Японии. После этого началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью освобождения северо-восточных и северных провинций Китая, Ляодунского полуострова и Кореи. Результатом блицкрига стал разгром Квантунской армии.

Китайские жители города Харбин приветствуют советских моряков 1-й бригады Амурской военной флотилии после Маньчжурской стратегической наступательной операции Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

15 августа император Японии Хирохито в эфире национального радио выступил с обращением к подданным. Он заявил, что Страна восходящего солнца принимает условия Потсдамской конференции, состоявшейся в том же месяце. Заявление Хирохито означало, что Токио признает проигрыш во Второй мировой войне. Это обращение стало первым в истории прецедентом, когда японский народ услышал голос своего монарха по радио.

После этого началась постепенная сдача японских вооруженных сил. Однако боевые действия и сопротивление подконтрольных Токио войск продолжались вплоть до официального подписания акта о капитуляции. Оно состоялось 2 сентября на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе. От Японии на церемонии присутствовали глава МИД Сигэмицу Мамору и начальник генерального штаба Умэдзу Ёсидзиро, принимал капитуляцию Верховный главнокомандующий союзными армиями генерал армии США Дуглас Макартур. Кроме того, от Соединенных Штатов свою подпись под документом поставил адмирал флота Честер Нимиц, от Великобритании — адмирал Брюс Фрэзер, от СССР — генерал-лейтенант Кузьма Деревянко, от Франции — генерал Жан Филипп Леклерк. Своих представителей направили и другие страны антияпонской коалиции — Китай, Австралия, Нидерланды и Новая Зеландия.

Почему Япония подписала капитуляцию

Капитуляция Японии была безоговорочной, кроме одного условия, принятого союзниками — о личной неприкосновенности японского императора. В остальном Токио обязался прекратить любое сопротивление победившим державам, а также немедленно освободить всех союзных военнопленных и интернированных гражданских лиц, оказавшихся под контролем Японии.

Причины, по которым японские власти были вынуждены признать поражение, до сих пор остаются предметом споров историков. Основную роль принято отводить ядерным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, которые США осуществили в начале августа 1945 года. Однако военный эксперт, историк Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru отметил, что именно блицкриг советских войск в Маньчжурии стал переломным моментом, заставившим Хирохито объявить капитуляцию.

Японская военная техника во время передачи ее Красной армии представителями командования Квантунской армии Императорской армии Японии по окончании Второй мировой войны Фото: ТАСС

«Квантунская армия была хорошо обучена, подготовлена, боеспособна и готова воевать до конца. Поэтому попытки приписать США ключевую роль в капитуляции Японии не соответствуют действительности: император Хирохито отдал приказ о сдаче только тогда, когда стало ясно, что маньчжурскую группировку фактически разгромили советские войска и делать ставку на продолжение войны бесполезно. Более того, Советский Союз провел операцию по освобождению островов Курильской гряды, и все вместе это привело к тому, что Япония оказалась на грани прекращения своего существования», — пояснил собеседник.

По словам Кнутова, Маньчжурская кампания стала настоящим подвигом советских войск, которые были вынуждены действовать в режиме жесткой экономии, чтобы сберечь технику и личный состав.

«Японские укрепления обходили по пустыням и возвышенностям. И этот маневр позволил миновать позиции противника, а затем и фактически разгромить его. Это была победа опытных военных, которыми советские солдаты стали за годы боев с Германией. Чтобы в такие короткие сроки уничтожить столь крупную группировку, нужно было проявить профессионализм и мастерство», — добавил историк.

Что получил СССР после капитуляции Японии

Подписав капитуляцию, японское руководство признало ограничение своего суверенитета, который теперь распространялся на острова Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупные острова японского архипелага. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отходили Советскому Союзу.

Остров Шикотан, Курильские острова на Дальнем Востоке России Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

В день подписания капитуляции Иосиф Сталин выступил с обращением к народу СССР, заявив о ликвидации «очага мировой агрессии на Востоке», в результате которого основной союзник нацистской Германии был вынужден признать поражение. «Это означает конец Второй мировой войны. Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира во всем мире, уже завоеваны», — подчеркнул он.

Сталин также отмечал, что Южный Сахалин и Курильские острова после японской капитуляции будут служить не «средством отрыва Советского Союза от океана» и базой нападения на Дальний Восток, а инструментом «прямой связи СССР с океаном и базой обороны от японской агрессии».

Почему на Западе искажают итоги Второй мировой

Несмотря на вклад СССР в победу во Второй мировой войне, за рубежом роль Советской армии в этих событиях активно стараются умалить. Так, в июне 2025 года президент США Дональд Трамп назвал Штаты единственным государством, разгромившим нацистский блок. «Мы единственные, кто выиграл войну. Россия помогла», — сказал американский лидер.

Другие участники антигитлеровской коалиции и вовсе ставят СССР в один ряд с нацистской Германией. К примеру, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон обвинял Советский Союз в нападении на Польшу в 1939 году. Пока поляки защищали свою страну от нацистов, советские войска атаковали их с востока. Так, Польша оказалась между фашистским молотом и коммунистической наковальней», — подчеркивал он.

Кнутов считает, что США и Европа, стараясь принизить роль СССР в победе над нацистской Германией и ее союзниками, преследуют разные цели. Штаты, по мнению историка, стараются возвыситься и сохранить собственный авторитет на международной арене.

Фото: Guenter Fischer/Global Look Press

«В Европе же пытаются приравнять СССР к гитлеровской Германии. А раз Советский Союз якобы виноват в начале Второй мировой войны, то Россия должна платить репарации Польше, Прибалтике и ряду других государств, которые оказались в сложном финансовом положении. Таким образом они пытаются поставить Россию на колени, чтобы забрать ее природные ресурсы и разбить нашу страну на различные анклавы, подконтрольные тем или иным западным странам. Это чисто колониальный подход», — подчеркнул Юрий Кнутов.

