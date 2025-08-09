Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 14:27

80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки: инфографика

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

80 лет назад, 6 и 9 августа 1945 года, Соединенные Штаты подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки. Впоследствии 6 августа стал отмечаться как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Общее число жертв трагедии превышает 450 тысяч человек, а выжившие до сих пор мучаются из-за заболеваний, вызванных радиационным облучением.

В начале США хотели сбросить девять атомных бомб на рисовые поля или в море в целях достижения психологического эффекта для поддержки десантных операций, которые были намечены на Японских островах на конец сентября 1945 года. Однако в итоге Вашингтон решил задействовать новое оружие против густонаселенных городов.

Соответствие Хиросимы всем критериям, позволяющим добиться максимального числа жертв и разрушений, сделало ее целью для первого ядерного удара. Город был стерт с лица земли из-за равнинного расположения в окружении холмов, низкой застройки и легковоспламеняющихся деревянных зданий. Нагасаки стал вторым городом Японии, который подвергся бомбардировке со стороны США в августе 1945 года.

Последствия атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Хиросима
Нагасаки
войны
США
