Историк рассказал, почему Советский Союз вступил в войну с Японией РВИО: СССР вступил в войну с Японией ради спасения жизней союзников

Решение СССР вступить в войну с Японией 8 августа 1945 года было продиктовано союзническими обязательствами перед США, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. По его словам, этот шаг обеспечил скорую капитуляцию Токио и спас огромное число жизней.

Мягков напомнил, что американское командование прогнозировало крайне тяжелые последствия продолжения войны без участия Советского Союза. Лидеры союзников — президент США Франклин Рузвельт, а затем Гарри Трумэн и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль были единодушны: участие СССР в войне было абсолютно необходимым для сокращения как сроков конфликта, так и неизбежных огромных потерь. Именно поэтому власти, выполняя свои союзнические обязательства, приняли решение о вступлении в войну с милитаристской Японией.

Американские военные <…> считали, что без участия СССР <…> борьба за японские острова может стоить только войскам Соединенных Штатов Америки один миллион потерь, — отметил Мягков.

Ранее в США назвали ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки «спасением сотен тысяч жизней». В честь 80-летия бомбардировок вышла статья, где говорится о том, как благодаря атакам выжили миллионы японцев.