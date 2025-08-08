Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 01:22

Историк рассказал, почему Советский Союз вступил в войну с Японией

РВИО: СССР вступил в войну с Японией ради спасения жизней союзников

Фото: Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Решение СССР вступить в войну с Японией 8 августа 1945 года было продиктовано союзническими обязательствами перед США, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. По его словам, этот шаг обеспечил скорую капитуляцию Токио и спас огромное число жизней.

Мягков напомнил, что американское командование прогнозировало крайне тяжелые последствия продолжения войны без участия Советского Союза. Лидеры союзников — президент США Франклин Рузвельт, а затем Гарри Трумэн и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль были единодушны: участие СССР в войне было абсолютно необходимым для сокращения как сроков конфликта, так и неизбежных огромных потерь. Именно поэтому власти, выполняя свои союзнические обязательства, приняли решение о вступлении в войну с милитаристской Японией.

Американские военные <…> считали, что без участия СССР <…> борьба за японские острова может стоить только войскам Соединенных Штатов Америки один миллион потерь, — отметил Мягков.

Ранее в США назвали ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки «спасением сотен тысяч жизней». В честь 80-летия бомбардировок вышла статья, где говорится о том, как благодаря атакам выжили миллионы японцев.

Советский Союз
Япония
США
войны
