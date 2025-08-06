Продались империалистам. Почему Япония простила США за Хиросиму и Нагасаки

80 лет назад, 6 августа 1945 года, американский бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил на японский город Хиросима ядерную бомбу. Спустя еще три дня такой же атаке подвергся один из главных промышленных центров Японии Нагасаки. Жертвами ударов стали сотни тысяч человек, однако это не помешало Токио наладить отношения с США и даже разместить американские военные базы на своей территории. Почему Япония «простила» Штаты за одну из главных трагедий в своей истории — в материале NEWS.ru.

Что произошло в Хиросиме и Нагасаки

6 августа 1945 года ВВС США впервые в истории применили ядерное оружие, сбросив атомную бомбу «Малыш» на японский город Хиросима. Мощность заряда составила 13–18 килотонн. Через три дня аналогичный налет был совершен на крупный промышленный центр Нагасаки, над которым американцы взорвали еще более мощный заряд — в 19–21 килотонну.

Атомная бомба «Малыш» Фото: Global Look Press

Температура в эпицентре взрывов достигала 3000 градусов. Сразу после ударов в городах образовались крупные пожары, которые вызвали один большой огненный смерч. Он создал сильный ветер, направленный к эпицентру, где температура достигала 3000 градусов. Те, кто в момент взрыва находился в его эпицентре или поблизости, были буквально стерты в пыль — люди распадались на молекулы в раскаленном воздухе.

В результате двух взрывов мгновенно скончались 80 тысяч человек, к концу 1945 года общее число погибших составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек — в Нагасаки.

В первом японском городе было уничтожено более двух третей всех построек — 62 тысячи домов. В Нагасаки, где эпицентр взрыва пришелся на промышленный район, полностью разрушены более трети домов. Жертвами бомбардировок оказались не только жители атакованных городов, но и спасатели, пришедшие к ним на помощь.

Такое большое количество жертв было связано прежде всего с особенностями ландшафта: в японских городах середины прошлого века преобладала малоэтажная и деревянная застройка. Кроме того, из-за полного отсутствия информации о ядерном заражении выжившие люди вместо эвакуации остались в разбомбленных населенных пунктах и стали отстраивать их прямо на радиоактивном пепелище.

Как относятся к бомбардировкам в Японии и в США

Ядерные удары повергли Японию в шок. Уже 10 августа страна, которая все еще находилась на завершающем этапе Второй мировой войны, через нейтральные Швейцарию и Швецию сообщила о своей готовности к капитуляции. 14 августа император Хирохито записал обращение к народу, в котором назвал атомные бомбардировки одной из причин, по которой Токио необходимо сдаться.

В Стране восходящего солнца не забывают о погибших. Ежегодно власти Японии проводят траурные церемонии, на которые съезжаются делегации со всего мира — в том числе и из США. Удивительно, но с годами в Токио стали старательно избегать обвинений в адрес США в связи с атомными бомбардировками японских городов. Хотя историки до сих пор спорят о целесообразности бомбардировок, оценки действий американцев в Хиросиме и Нагасаки нет в учебных программах школ и университетов.

Местные политики тоже молчат. Например, на траурной церемонии в Парке мира в Хиросиме в 2024 году Фумио Кисида, занимавший тогда пост премьер-министра, принес соболезнования всем пострадавшим от последствий взрывов. Он отметил, что ядерный удар превратил город в пепел, отняв у живших там людей мечты и счастливое будущее. «Ужасы и страдания, которые перенесли Хиросима и Нагасаки, <…> не должны повториться», — заявил он. При этом Кисида не стал упоминать, кто именно сбросил ядерную бомбу на Хиросиму.

Люди молятся за жертв атомной бомбардировки перед статуей мира во время церемонии годовщины атомной бомбардировки Фото: AFLO/Global Look Press

В США ядерные бомбардировки японских городов трактуют по-своему. Газета The New York Times в своей статье накануне 80-летия трагедии написала, что удар по Хиросиме и Нагасаки не загубил, а «спас сотни тысяч жизней». По мнению автора публикации, если бы не ядерный удар, «миллионы японцев погибли бы в бою и от голода».

Почему в Японии «простили» США за бомбардировки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в октябре 2024 года уличила власти Японии в постыдном замалчивании роли США в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. По мнению дипломата, это связано с проамериканским курсом, которого придерживается Токио.

«Без знания истории и без ее распространения в качестве обязательного элемента в образовании нельзя прийти ни к каким нормальным, логичным выводам или сделать какой-то анализ на будущее», — подчеркнула Захарова.

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин в беседе с NEWS.ru отметил, что Токио вряд ли станет акцентировать роль США в ядерных бомбардировках, пока в стране размещаются войска США.

«Фактически американское военное присутствие началось сразу после Второй мировой войны. Кроме того, у США в стране огромное политическое и экономическое влияние. Понятно, почему в Японии на протяжении десятилетий старались убрать роль Штатов в этих атаках на второй план», — сказал Лямин.

Согласно официальным данным, всего на территории японских островов размещен 91 военный объект США, где дислоцированы порядка 50 тысяч американских военнослужащих и еще столько же членов их семей. Пятая часть территории острова Окинава отдана под американские военные базы.

Некоторые японисты полагают, что отказ Токио от обвинений военных США в убийстве сотен тысяч местных жителей связан не столько со страхом оккупации, сколько с особенностями японской культуры.

«Японии свойственно почитание „божеств“, то есть „силы“ в любом ее проявлении. Это самое сокровенное в японском сознании. Сильная власть — есть производная сакральности служения», — заявил преподаватель отделения японистики департамента азиатских и европейских языков факультета языков и лингвистики Университета Малайя Талайбек Мусаев в интервью блогу «Политическая пропаганда».

По его мнению, США для японцев и являются той самой не отягощенной моральными обязательствами властью, которой надо верно и преданно служить и которая имеет право убивать.

Когда в Японии расскажут правду о США

Риторика в Японии начала меняться с приходом к власти нового премьер-министра Сигэру Исиба, который в прошлом году прямо заявил об ответственности Вашингтона за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки и вовсе призвал США принести извинения за содеянное японскому народу.

Фото: FRANCK ROBICHON/ТАСС

Политолог Михаил Чернов в беседе с NEWS.ru предположил, что отношение к Соединенным Штатам в Японии продолжит меняться из-за политических метаний президента Дональда Трампа. Американский лидер, отмечает эксперт, пока не решил ни одной из поставленных им же самим задач — на смог заставить РФ пойти на уступки в украинском конфликте, не уничтожил «иранскую угрозу», не присоединил Гренландию.

«Япония „просыпается“ и уверенно встает на путь милитаризации. Она может бросить вызов США, когда этого никто не ждет», — сказал Чернов.

Он напомнил, что правительство Японии в 2025 году существенно увеличило военные расходы. Так, бюджет, выделенный Министерству обороны, составил $58,9 млрд — это на 7,4% выше, чем в 2024-м. Согласно правительственным планам, военный бюджет 2027 года должен составить около $60 млрд.

Однако полностью пересмотреть свое отношение к роли США в ядерных бомбардировках Японии Токио сможет лишь при радикальной смене власти, считает политолог Юрий Светов.

«Для этого должна произойти небывалая вещь: в Японии должно появиться правительство, для которого на первом месте будут интересы страны и японского народа. А когда там раз за разом избираются власти, у которых главные проблемы — чтобы Соединенные Штаты их считали верным союзником, а главная тема — как отобрать у России так называемые северные территории, это не изменится», — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.

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