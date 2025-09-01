День знаний — 2025
Дроны ВСУ перехватили над российским регионом

Минобороны РФ: над Воронежской областью уничтожили три дрона ВСУ

Российские силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ над Воронежской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. ВСУ пытались атаковать российский регион 1 сентября в период с 16:50 до 17:40 мск.

Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Воронежской области, — сказано в сообщении.

Ранее ВСУ с помощью беспилотника атаковали Луганск во время торжественных мероприятий в честь Дня знаний. Средства ПВО сбили БПЛА над поселком Металлист при подлете к административному центру ЛНР.

До этого в поселке Борисовка Борисовского района в результате атаки ВСУ были ранены три мирных жителя. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, двое пострадавших мужчин находились в грузовом автомобиле.

В ночь на 1 сентября средства ПВО ликвидировали 50 украинских БПЛА над российскими регионами и водами Черного и Азовского морей. 12 из них уничтожили над территорией Белгородской области, четыре — над Саратовской областью. По три беспилотника ликвидировали над Самарской, Оренбургской областями и Татарстаном, два — над Краснодарским краем.

