В приграничном регионе в результате атаки дрона пострадали три человека Глава Белгородской области Гладков: в поселке Борисовка ранены три мирных жителя

В поселке Борисовка Борисовского района в результате атаки ВСУ ранены три мирных жителя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, двое пострадавших мужчин находились в грузовом автомобиле.

Бойцы подразделения «Орлан» оперативно доставили пострадавших в Борисовскую ЦРБ. У одного минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения рук. Для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой доставляет его в городскую больницу № 2 г. Белгорода. У второго мужчины перелом предплечья и множественные осколочные ранения ноги. В Борисовской ЦРБ ему проводят операцию, состояние пострадавшего оценивается как тяжелой степени, — рассказал он.

Еще один мужчина пострадал при ударе дрона по легковому автомобилю. В результате местный житель получил тяжелые травмы. Росгвардейцы оперативно доставили его в Борисовскую ЦРБ. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Ранее губернатор рассказал, что украинские дроны атаковали девять населенных пунктов в шести районах Белгородской области. В Дубино Краснояружского района водитель получил баротравму. Мужчину доставили в Краснояружскую ЦРБ, где оказали помощь. Повреждены жилые дома, автомобили, техника предприятий и коммерческие объекты в разных районах региона.