Атака БПЛА на Ростов 2 сентября: жертвы и разрушения, что известно

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Ростов-на-Дону, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Что об этом известно, есть ли пострадавшие, какие разрушения?

Что известно об атаке на Ростов ночью 2 сентября

В ночь на 2 сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что не менее восьми взрывов прогремело над Ростовом-на-Дону, предварительно, сработала система ПВО. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало. Очевидцы заявили SHOT, что в небе были видны вспышки.

Позднее Слюсарь заявил, что верхние этажи двух многоквартирных домов в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону загорелись и повреждены из-за атаки ВСУ. По его словам, никто не пострадал.

«В Ростове работают силы ПВО. В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет. Информация уточняется», — написал он.

На месте развернута работа оперативного штаба, отметил Слюсарь.

«Для координации работы дежурных сил и средств туда выехал глава Ростова Александр Скрябин и мои заместители Михаил Корнеев и Сергей Бодряков», — сказано в заявлении.

Для жителей поврежденных домов разворачивают пункт временного размещения (ПВР) на базе корпуса школы, сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

«Нахожусь на месте происшествия в Левенцовском микрорайоне. По предварительной информации, пострадало два многоквартирных дома. Работают службы экстренного реагирования. Жителям пострадавших домов оказывается необходимая помощь. Пункт временного размещения разворачивается на базе нового корпуса школы 115», — написал он.

Какие еще регионы атаковали ВСУ недавно

Российские силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ над Воронежской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. ВСУ пытались атаковать российский регион 1 сентября в период с 16:50 до 17:40 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Воронежской области», — сказано в сообщении.

Не менее трех беспилотников ВСУ атаковали жилые дома в Энергодаре Запорожской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале мэр города Максим Пухов.

«Продолжаются налеты и атаки вражеских дронов на Энергодар. Не менее трех дронов сегодня вечером атаковали жилые дома по проспекту Строителей. Пострадавших нет. Ущерб уточняется», — написал Пухов.

