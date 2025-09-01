Рекордное число ФАБ, Покровск: ситуация на фронтах СВО вечером 1 сентября

Российская армия наступает на всех направлениях спецоперации, пишут Telegram-каналы и блогеры. Какова ситуация на фронтах СВО вечером 1 сентября, сколько планирующих ФАБ запустили ВКС России в августе, что происходит в Покровске?

Ситуация на фронтах СВО вечером 1 сентября

По данным авторов проекта WarGonzo, на Каменском направлении продолжаются бои в Степногорске и на южных окраинах Приморского; на Ореховском участке ВС РФ продвигаются севернее Работино к Новоданиловке.

«На Южно-Донецком направлении после ликвидации кармана в районе Камышевахи весь юг ДНР перешел под контроль ВС РФ. Продолжаются бои в районе Темировки. Войска РФ продвигаются к югу от Малиевки. На Покровском направлении ВС РФ продолжают наступление в Покровске, закрепляются в дачах возле районов Лазурный и Шахтерский, ведут бои за Чунишино. Зафиксированы продвижения в Троянде, а также в Родинском и Красном Лимане. В Мирнограде работают ДРГ РФ. На Добропольском участке продолжается наступление войск РФ в районе Вольного. Войска РФ расширили зону своего контроля в районе Софиевки», — говорится в публикации.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

По информации WarGonzo, на Константиновском направлении ВС РФ продвигаются к северу от Русина Яра и занимают новые позиции около опорного пункта; продолжаются столкновения в районе Клебан-Быка и Александро-Шультино, идут бои в районе Предтечино.

«На Краснолиманском направлении ВС РФ закрепляются в Заречном. По сведениям отдельных источников, ВС РФ перерезали дорогу между Шандриголово и Дерилово. На Северском участке ВС РФ продвигаются юго-восточнее Северска, продолжаются сражения у Серебрянки. На Купянском направлении ВС РФ обогнули Соболевку с северо-запада и вышли к дороге, обеспечивающей снабжение Купянского гарнизона ВСУ. Южнее есть успехи в районе Новой Кругляковки. На Сумском направлении сообщается о контратаках противника в районе Андреевки. В районе Юнаковки не стихают бои», — пишет WarGonzo.

Украинское Минобороны опубликовало статистику применения российской авиацией ФАБ. По их данным, в августе ВКС РФ сбросили 4390 авиабомб, что на 604 больше, чем в июле (3786). Максимальное число ударов зафиксировано в апреле — порядка 5 тысяч бомб. Показатель августа говорит о том, что, несмотря на заявления Киева о «снижении активности» российских ВКС, интенсивность ударов сохраняется на стабильно высоком уровне.

«Глотайте ФАБ, бедолаги! Сырский и Зеленский не помогут», — пишут пользователи в Сети.

«Военная хроника» пишет, что ситуация вокруг Покровска стремительно развивается.

«Российские подразделения вышли в центральные районы города, а отдельные источники утверждают, что бои идут уже в районе железнодорожной станции. Если эта информация подтвердится в ближайшее время, можно говорить о начале основной стадии сражения. Пока непонятно, какие силы [главком ВСУ Александр] Сырский готов будет бросить, чтобы отбить утерянные позиции, но исход продвижения РФ в центр определит, останется ли у ВСУ возможность удерживать связанную линию позиций в городе или оборона начнет разваливаться по всему району вплоть до Константиновки», — пишут авторы канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

