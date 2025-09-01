День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 17:48

Операторы «Рубикона» подавили более 44 тыс. дронов ВСУ за год работы

Минобороны: «Рубикон» подавил работу 44 тыс. дронов ВСУ за год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Операторам центра «Рубикон» удалось в течение года подавить работу более 44 тыс. дронов Вооруженных сил Украины, сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко. За последние три месяца специалисты также приняли участие в операциях по освобождению более 30 населенных пунктов, подчеркнул замглавы ведомства.

Всего за год центром уничтожено более 5 тыс. различного вооружения и военной техники противника. Помимо этого, уничтожено свыше 3,7 тыс. автомобилей повышенной проходимости, используемых ВСУ для перевозок личного состава и военных грузов, 4 тыс. средств связи, РЭБ, РЛС и 13,5 тыс. объектов военной инфраструктуры. Подавлено более 44 тыс. FPV-дронов, — рассказал Криворучко.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО в ночь на 1 сентября ликвидировали 50 украинских БПЛА над регионами РФ. По данным ведомства, 12 из них уничтожили над территорией Белгородской области, четыре — над Саратовской областью.

Также в ведомстве рассказали, что ВКС РФ успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. За три часа дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 25 дронов самолетного типа.

