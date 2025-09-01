За что будут штрафовать дачников и отбирать участки с 1 сентября 2025-го

С 1 сентября в силу вступили новые запреты, которые касаются владельцев дачных участков. К примеру, теперь нельзя будет заниматься на этой территории предпринимательством, а если долго не использовать землю, ее могут изъять. Что еще изменилось, кто будет контролировать выполнение закона — в материале NEWS.ru.

В каких целях нельзя использовать дачные участки

С 1 сентября вступил в силу запрет на предпринимательскую деятельность на садовых участках. В частности, там не разрешается организовывать хостелы, склады, мастерские и прочее. Также на дачах нельзя размещать промышленные производства: фермы, питомники для разведения животных, крупные тепличные комплексы и птичники, где продукция выращивается и реализуется в коммерческих масштабах. Поправки к закону закрепили предназначение земель СНТ исключительно для личного пользования. Это делается для соблюдения прав соседей, объяснил в разговоре с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.

«Представьте, что у вас есть дача. Вы приезжаете отдохнуть, а сосед воткнул на своем участке автомойку, хостел или склад, и сидят там какие-то мигранты. Тишина вам только снится», — привел пример он.

Адвокат отметил, что коз, птиц и других животных на дачном участке держать дозволено, но только для собственных нужд, и при этом необходимо соблюдать санитарные правила. Новый закон, по его словам, направлен на сохранение покоя других граждан. Если участок принадлежит человеку, это не может ограничивать права его соседей.

«Таким образом, власти усилили контроль, существовавший ранее. Теперь, если к вам на участок придет проверка и увидит постройку ненадлежащего назначения, составит акт и выдаст предписание о приведении земли в порядок. Спустя какое-то время они придут еще раз, чтобы проверить, выполнили ли вы этот наказ. Если нет, то на вас подадут в суд и заставят все демонтировать», — продолжил Багатурия.

Если и этого не произойдет, уточнил он, тогда на участок приедут приставы со спецтехникой, снесут незаконные постройки, а расходы возложат на нарушителя.

Можно ли продавать урожай с дачи

Что касается продажи собственного урожая, как делают многие дачники, то торговать овощами, фруктами и ягодами можно только на рынке или ярмарке при наличии справки от СНТ о происхождении урожая, сообщила NEWS.ru юрист московского союза садоводов Полина Тришина.

«Выращивать овощи на продажу можно только в том случае, если площадь вашего участка не более 50 соток, и к работе не привлекались наемные руки», — поделился Багатурия.

За что власти могут отобрать дачный участок

С 1 сентября в силу вступают уточненные признаки неиспользования участков в поселениях и садоводческих товариществах. Теперь, если собственник не эксплуатирует землю по назначению более пяти лет, то ее могут изъять. Как уточнил Багатурия, это будет возможно только по решению суда.

«Местные власти изымут землю и передадут ее в муниципальную собственность. Подразумевается, что если вы плохой хозяин и вам земля не нужна, то вы ее либо продаете, либо лишаетесь», — заключил адвокат.

Также у собственника могут изъять землю, предназначенную для индивидуального жилищного строительства, если на ней в течение семи лет после приобретения так и не возведен жилой дом. По словам Полины Тришиной, участок также перейдет государству, если хозяин не зарегистрировал право собственности на построенную там недвижимость.

Что еще запретили дачникам с 1 сентября

Владельцам дачных участков запретили продавать землю отдельно от построек и делить дома между собственниками, следует из закона, вступившего в силу с 1 сентября. Ограничения касаются жилых и садовых домов, а также гаражей и любых хозяйственных строений.

Законом также запрещено создавать садовые участки на землях сельхозназначения и на территориях, где не допускается садоводство и огородничество для личных нужд. Кроме того, в документе прописаны определения понятий «садовый земельный участок», «хозяйственные постройки», «имущество общего пользования» и «взносы».

В законе уточняется, что в инфраструктуру садоводческих участков могут входить не только коммуникации, но и хозпостройки — бани, сараи, теплицы, летние кухни, колодцы. Исключение составляют погреба и другие сооружения, являющиеся частью жилых домов. Такое уточнение должно облегчить оформление недвижимости и постановку ее на кадастровый учет.

Как будут выявлять нарушения на дачных участках

Багатурия рассказал, что проверять соблюдение закона будут местные власти. Также участковые могут периодически делать обходы, причем иногда они могут использовать для проверки квадрокоптеры, уточнил он.

«Также не стоит забывать о том, что на нерадивых собственников могут донести соседи. Если власти получают информацию о том, что тот или иной участок не используется, они обязаны будут проверить, так ли это», — сказал адвокат.

