День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 10:01

В России запретили бизнес на садовых участках

В России с 1 сентября запретили вести бизнес на садовых участках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу запрет на предпринимательскую деятельность на садовых участках, включая наем работников для сбора урожая, сообщила «РИА Недвижимость» юрист Наталья Шалуба. Поправки к закону закрепили предназначение таких земель исключительно для личного пользования.

С 1 сентября начали действовать поправки к федеральному закону № 217-ФЗ. Теперь в правовом поле России закреплен однозначный принцип: земельные участки с видом разрешенного использования «садоводство/огородничество» предназначены только для личного использования, а коммерческая эксплуатация таких участков прямо противоречит их целевому назначению, — сказала Шалуба.

Если деятельность на участке будет иметь признаки предпринимательства (направленность на извлечение прибыли, привлечение наемных работников, систематичность, оказание услуг третьим лицам или регулярная реклама/бронирование), формально она подпадает под запрет.

Вне закона с 1 сентября оказались мини-отели и хостелы, склады, мастерские, магазины, автосервисы, питомники, платные бани/сауны, кафе, ларьки, спортзалы, парикмахерские, швейные/столярные цеха, питомники для продажи животных и птичники, коммерческие тепличные комплексы на дачах. Также запрещен наем работников, в том числе для сбора урожая, уточнила партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые правила выдачи наличных средств через банкоматы. Теперь финансовые организации обязаны проверять операции на предмет признаков мошеннических действий перед выдачей денег.

сады
снт
бизнес
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России вступил в силу закон о регуляторных контрактах в газовой отрасли
Пик сезона клещей может начаться позже обычного
Украинский одноклубник Сафонова поддержал изоляцию российского футбола
В Петербурге полиция напомнила об активности мошенников
Названы два реальных варианта спасения Наговициной
«Мы знаем»: на Украине сделали важное заявление по делу об убийстве Парубия
Россиян предупредили об активизации мошенников 1 сентября
Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию
В Турции заявили о тестировании клирингового механизма для АЭС «Аккую»
Выпуск подсолнечного масла в России показал снижение из-за одного фактора
На Западе раскрыли, какие уступки должен сделать Киев ради мира
Погода в Москве в понедельник, 1 сентября: дождь испортит День знаний?
Склады БПЛА-камикадзе сожгли под Киевом: удары по Украине 1 сентября
Путин начал встречу с Эрдоганом
В российском городе мальчик получил травму руки в метро
Названы приоритетные темы двусторонних переговоров Путина и Моди
Идея сокращения школьного образования до 10 лет разделила россиян
Депутат предложил простой способ отучить детей материться
Российские подводные лодки стали угрозой для крупнейшего авианосца США
Появились детали о россиянине, которого задержали за работу на Украину
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.