В России запретили бизнес на садовых участках

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу запрет на предпринимательскую деятельность на садовых участках, включая наем работников для сбора урожая, сообщила «РИА Недвижимость» юрист Наталья Шалуба. Поправки к закону закрепили предназначение таких земель исключительно для личного пользования.

С 1 сентября начали действовать поправки к федеральному закону № 217-ФЗ. Теперь в правовом поле России закреплен однозначный принцип: земельные участки с видом разрешенного использования «садоводство/огородничество» предназначены только для личного использования, а коммерческая эксплуатация таких участков прямо противоречит их целевому назначению, — сказала Шалуба.

Если деятельность на участке будет иметь признаки предпринимательства (направленность на извлечение прибыли, привлечение наемных работников, систематичность, оказание услуг третьим лицам или регулярная реклама/бронирование), формально она подпадает под запрет.

Вне закона с 1 сентября оказались мини-отели и хостелы, склады, мастерские, магазины, автосервисы, питомники, платные бани/сауны, кафе, ларьки, спортзалы, парикмахерские, швейные/столярные цеха, питомники для продажи животных и птичники, коммерческие тепличные комплексы на дачах. Также запрещен наем работников, в том числе для сбора урожая, уточнила партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова.

