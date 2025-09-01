День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 06:20

Граждане России столкнутся с ограничениями на выдачу наличных

Банки России смогут ограничивать выдачу наличных клиентам из-за мошенников

Купюры в приемнике банкомата Купюры в приемнике банкомата Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые правила выдачи наличных средств через банкоматы. Согласно закону № 41-ФЗ, финансовые организации обязаны проверять операции на предмет признаков мошеннических действий перед выдачей денег.

При выявлении подозрительной активности банки могут устанавливать суточный лимит на снятие наличных в размере не более 50 тыс. рублей. Финорганизации будут использовать специальный перечень признаков подозрительных транзакций, опубликованный Банком России.

Проверка проводится банком, выпустившим карту клиента, в автоматическом режиме. При обнаружении тревожных сигналов финансовые организации обязаны уведомить клиента о причинах ограничения.

За это время человек, который находится под воздействием злоумышленников, может одуматься и отказаться от снятия наличных и их передачи мошенникам, — сообщали в ЦБ.

Дополнительные ограничения предусмотрены для лиц, сведения о которых содержатся в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Для таких клиентов устанавливается месячный лимит на снятие наличных в размере не более 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России также начал действовать новый механизм защиты заемщиков — период охлаждения для потребительских кредитов и займов. Согласно новым правилам, утвержденным Банком России, заемные средства становятся доступны клиенту только через определенное время после подписания договора.

