Новый механизм защиты заемщиков начал действовать в России Механизм периода охлаждения по потребкредитам заработал в РФ с начала осени

С 1 сентября 2025 года в России начал действовать новый механизм защиты заемщиков — период охлаждения для потребительских кредитов и займов. Согласно новым правилам, утвержденным Банком России, заемные средства становятся доступны клиенту только через определенное время после подписания договора, пишет ТАСС.

Решение направлено на снижение рисков импульсивного кредитования. Кроме того, эта мера позволит защитить граждан от действий мошенников.

Для кредитов и займов в размере от 50 до 200 тыс. рублей период ожидания составляет четыре часа, а для сумм свыше 200 тыс. рублей — 48 часов. В течение этого времени заемщик может беспрепятственно отказаться от получения денежных средств без каких-либо штрафных санкций.

Новые правила не распространяются на кредиты до 50 тыс. рублей, ипотечные, образовательные и автомобильные кредиты (при перечислении средств юридическому лицу). Также период охлаждения не применяется при рефинансировании без увеличения суммы долга и при оформлении кредита с созаемщиками или поручителями.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в российское законодательство вводится комплекс значимых изменений, затрагивающих сферы торговли, транспорта, связи и гостиничного бизнеса. Нововведения предполагают расширение административной ответственности и ужесточение штрафных санкций за различные нарушения.