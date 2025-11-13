Назван главный миф, связанный с кредитами

Лидером из числа мифов, распространенных среди заемщиков, является убеждение, что кредиты можно не выплачивать, заявил NEWS.ru председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков (АРБ) Максим Семов. По его словам, этот миф активно подпитывается объявлениями, обещающими списание долгов на многомиллионные суммы по указу президента.

Среди заемщиков лидирует миф о том, что кредиты можно не платить. Это у нас на каждом столбе написано: «В соответствии с указом президента вам положено списание долгов на 100 миллионов рублей». Но никаких государственных программ списания долгов не существует. Есть программы рефинансирования, кредитных каникул, есть точечные программы помощи, например, для участников СВО. Но банк просто так не спишет кредит, — сказал Семов.

По словам эксперта, процедура списания долга является сложной и требует выхода на кредитный комитет, а также предоставления доказательств, что человек действительно не в состоянии платить. При этом регулятор в лице Банка России обязательно проверяет, провел ли банк всю необходимую работу по взысканию задолженности, отметил Семов.

Ранее доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Виктория Заболоцкая рассказала, что условия кредита могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Это может быть обусловлено как положениями кредитного договора или дополнительного соглашения, так и действиями самого заемщика.