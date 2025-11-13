Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 16:55

Назван главный миф, связанный с кредитами

Финансист Семов: объявления о списании долгов — ловушка для заемщиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидером из числа мифов, распространенных среди заемщиков, является убеждение, что кредиты можно не выплачивать, заявил NEWS.ru председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков (АРБ) Максим Семов. По его словам, этот миф активно подпитывается объявлениями, обещающими списание долгов на многомиллионные суммы по указу президента.

Среди заемщиков лидирует миф о том, что кредиты можно не платить. Это у нас на каждом столбе написано: «В соответствии с указом президента вам положено списание долгов на 100 миллионов рублей». Но никаких государственных программ списания долгов не существует. Есть программы рефинансирования, кредитных каникул, есть точечные программы помощи, например, для участников СВО. Но банк просто так не спишет кредит, — сказал Семов.

По словам эксперта, процедура списания долга является сложной и требует выхода на кредитный комитет, а также предоставления доказательств, что человек действительно не в состоянии платить. При этом регулятор в лице Банка России обязательно проверяет, провел ли банк всю необходимую работу по взысканию задолженности, отметил Семов.

Ранее доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Виктория Заболоцкая рассказала, что условия кредита могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Это может быть обусловлено как положениями кредитного договора или дополнительного соглашения, так и действиями самого заемщика.

банки
кредиты
заёмщики
заблуждения
мифы
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Маленький ребенок объелся яркими капсулами для стирки
Кириленко назвал сильнейшего российского баскетболиста за последние 15 лет
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.