Россиянам рассказали о возможности банков менять условия кредита Доцент Заболоцкая: банки могут в одностороннем порядке менять условия кредита

Условия кредита могут быть изменены банком в одностороннем порядке, заявила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Виктория Заболоцкая. Она перечислила несколько причин, передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, изменения в условиях кредитования могут быть обусловлены как положениями кредитного договора или дополнительного соглашения, так и действиями самого заемщика. Если заемщик допускает просрочку платежей, перестает соответствовать условиям льготного кредитования или просит банк о рефинансировании или реструктуризации кредита, банк предлагает новые условия, которые учитывают текущую ситуацию заемщика.

Заболоцкая отметила, что перед тем, как подписывать кредитный договор, следует тщательно ознакомиться с его условиями. Рекомендуется задавать кредитному менеджеру вопросы о порядке погашения кредита до момента подписания документа.

Ранее Национальная система платежных карт запустила программу поддержки банков, возвращающих средства, похищенные у граждан в результате мошенничества. Сервис «Добрая воля» начал работать 1 ноября, позволяя банкам участвовать в инициативе. За каждую возвращенную операцию банк получает 5% от суммы.