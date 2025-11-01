Банки получат вознаграждение за возврат денег жертвам мошенников

Национальная система платежных карт (НСПК) запустила программу стимулирования банков за возврат денежных средств, похищенных у граждан в результате мошеннических действий, передают «Ведомости». Благодаря сервису «Добрая воля», запуск которого состоялся 1 ноября, стало возможным осуществление этой инициативы.

Кредитные организации будут получать доход в размере 5% от суммы трансакции, но не более пяти тысяч рублей за одну операцию. Банк-отправитель, который возвращает средства, будет осуществлять эти выплаты. При этом дополнительные сборы в пользу НСПК не будут взиматься. С момента запуска сервиса «Добрая воля» в конце 2023 года банки вернули россиянам более 145 млн рублей, похищенных мошенниками.

Ранее банк ВТБ сообщил о значительном росте мошеннических атак в мессенджерах и по телефону. Злоумышленники создают поддельные аккаунты руководителей компаний, чтобы обманом заставить сотрудников и клиентов выполнить их указания. Схема мошенников построена на методах социальной инженерии и включает несколько этапов. Для придания видимости официальности беседы аферисты могут совершать короткие звонки с имитацией плохой связи.