Как собрать на даче в августе большой урожай яблок и груш, где хранить

Большинство сортов яблок и груш начинают плодоносить в августе. Садовод и блогер Светлана Самойлова объяснила NEWS.ru, по каким признакам можно понять, что фрукты созрели, какие сорта считаются самыми вкусными, где их нужно хранить и как заботиться о плодовых деревьях после сбора урожая.

Какие яблоки и груши созревают на даче в августе

В августе созревают многие сорта яблок, например «грушовка московская», «медуница» и «белый налив». Плоды сочные и ароматные, некоторые можно есть даже недозрелыми. Самойлова отметила, что скоро поспеет один из самых вкусных сортов, растущих в Подмосковье, — «мечта».

«Дожди как следует промочили почву. Они сделали то, что не додала зима из-за отсутствия снега. Летом овощам было прохладно, а плодовые деревья чувствовали себя весьма комфортно», — объяснила она.

По словам Самойловой, чем больше солнечных дней, тем слаще фрукты. Однако, если в августе будут часто идти ливни, у плодов может появиться едва заметная кислинка. Но даже дождливый и прохладный последний месяц лета мало отразится на вкусовых качествах созревающих яблок и фруктов в Подмосковье.

Как понять, что яблоки и груши созрели на огороде

Сорт груш «памяти яковлева», который созревает в конце августа, по вкусовым качествам может затмить вишню, черешню и сливы, отметила Самойлова. По ее словам, самое главное — не пропустить время, когда пора собирать урожай.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Груши на ветках перезревают. Когда они начинают падать, то обычно непригодны к употреблению. Лучше сорвите с дерева один плод, разрежьте пополам и посмотрите, есть ли черные прочерки на мякоти. Если да — нужно срочно собирать урожай», — сказала Самойлова.

По ее словам, лучше сорвать груши чуть недозрелыми, чтобы плоды полежали несколько дней и поспели. С яблоками все проще: самые ранние сорта начинают созревать во второй половине месяца. Собирая их, можно ориентироваться на два критерия: первый — вкусовые качества, второй — цвет семечек. Если они молочного цвета, значит, яблоко еще «не готово».

«Семечки должны быть коричневого цвета. Не забывайте еще об одном правиле: если яблоки начали падать с деревьев, значит, плоды полностью созрели», — заметила Самойлова.

Как ухаживать за яблоками и грушами на даче в августе

Самый главный вредитель яблок — это плодожорка, подчеркнула эксперт. Из-за этого вредителя все плоды в итоге получаются червивые. Деревьям и кустарникам также могут угрожать мучнистая роса и ржавчина (грибное заболевание. — NEWS.ru). По этой причине их нужно обрабатывать сразу после сбора урожая.

«Плодовые деревья желательно подкормить, чтобы помочь им подготовиться к зиме. Подкармливать нужно даже те деревья, которые не плодоносили. Это желательно делать с помощью калийно-фосфорных удобрений», — отметила Самойлова.

Для создания питательного вещества, полезного для растений, нужно развести две горсти золы в лейке воды. Для развития корней следует использовать двойной суперфосфат. Удобрения необходимо нанести на корневую систему. Кроме того, можно использовать гранулированные удобрения.

Где хранить яблоки и груши

Максимальный срок хранения груш — три недели. Некоторые сорта яблок (например, «конфетное») при создании нужных условий могут долежать до Нового года. Для того чтобы сварить варенье, идеально подходят «антей» и «богатырь», сказала садовод.

«При этом иностранные сорта могут не выдержать сильных российских морозов, поэтому для длительного хранения нужно сосредоточиться на сортах белорусской селекции. Яблоки хранятся в ящиках. Главное, чтобы на них не было признаков повреждения», — подчеркнула Самойлова.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Она рассказала, что хорошо хранятся спелые, неперезрелые плоды. Яблоки нужно снимать с дерева. Те, которые упали на землю, не подходят для хранения.

«Нужно уложить плоды на газету в один или два слоя. Идеально хранить яблоки в погребе. Если его нет, можно их положить в овощной ящик холодильника или на балкон при условии, что там нет минусовой температуры. Яблоки осеннего созревания хорошо хранятся на освещенной лоджии с низкой плюсовой температурой», — заявила эксперт.

Как правильно хранить овощи и фрукты, чтобы они не испортились

Важно хранить все овощи и фрукты в сухом помещении. Сильная влажность ведет к загниванию плодов. Например, если вы собираетесь хранить картошку, желательно ее просушить и первое время держать в приоткрытом мешке. Помидоры лучше всего сохраняются в прохладном месте, где есть вентиляция.

«Важно, чтобы урожай был без повреждений. Все время просматривайте его. Как только видите гнилые бочки или пятна — убирайте. Это нужно сделать, чтобы остальной урожай оставался здоровым», — заключила Самойлова.

