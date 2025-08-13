Прополка, полив, удобрения: как cобрать два урожая с грядки в августе

Август — самый ответственный месяц для дачников. Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов назвал основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы огородов до наступления осени. Как их решить — в материале NEWS.ru.

Какие болезни растений проявляются в августе

Одна из самых главных проблем дачников заключается в том, что в августе начинают проявляться заболевания растений. Это происходит из-за теплых дней и влажных ночей. Например, на огурцах, кабачках, луке и винограде может возникнуть пероноспороз или ложная мучнистая роса, когда на верхней стороне листа возникают желтоватые маслянистые пятна.

По словам Туманова, в основном проявляются грибные заболевания растений — их примерно 80%. Реже встречаются бактериальные и вирусные. Для каждой культуры они свои.

«Все эти болезни провоцируют сырость, роса и мокрота. При этом заражение может произойти раньше, но проявится лишь в августе. В данном случае самое главное — профилактика. Если ваши овощи заболели, то ничего вылечить уже нельзя», — отметил Туманов.

Садовод рассказал, что в первых числах месяца картофель на подмосковных грядках начал поражать фитофтороз. Это опасное заболевание, атакующее семейство пасленовых. Опытные дачники называют его кошмаром одной ночи. Эта зараза способна уничтожить урожай за считаные дни или даже за ночь. В начале августа можно сделать превентивную обработку грядки фунгицидами — веществами для борьбы с грибковыми заболеваниями растений.

Как ухаживать за плодовыми деревьями в августе

В августе плодовые деревья и кустарники нуждаются в особенном уходе. И не только потому, что после сбора ягод нужно обязательно обрезать стареющие и больные ветви, чтобы они освобождали место для новых. По словам Туманова, в августе проявляется монилиоз, или монилиальный ожог, — болезнь, приводящая к высыханию листьев и гниению плодов.

Садовод отметил, что заболевание поражает семечковые и косточковые растения. Среди них — черешня, слива, алыча и многие другие. В последние годы эта болезнь свирепствует и по-разному проявляется на растениях.

«На вишне, декоративном миндале — это усыхание побегов. На алыче, сливе — ослабляются растения, гниют плоды», — рассказал Туманов.

Он отметил, что хуже всего заболевание переносит яблоня: плоды гниют и покрываются спорами.

«Немедленно собирайте гнилушки и вырезайте усыхающие ветки. Если оставите все в таком виде на зиму, появятся миллиарды спор на следующий год, растения будут болеть еще чаще. Если все уберете или сожжете ветки, то поможете будущим посадкам», — посоветовал Туманов.

Какие дачные работы необходимо провести в августе

В августе созревает большинство сортов картофеля. По словам садовода, их можно подкормить любым удобрением, которое содержит фосфор или калий. Помидоры также начали созревать, поздним сортам еще только предстоит. Дачникам важно помнить о необходимости пасынкования — удаления боковых побегов, которые вырастают из пазух листьев в надземной части главного стебля.

«Всему огороду необходимы прополка, рыхление, поливы и удобрения. Главное — делайте это без азота, главного строительного материала растений, благодаря которому растут листья. Если вы подкормите им посадки, то попрут листья и ветки. Они не успеют подготовиться и зиме и замерзнут. Поэтому не надо провоцировать растения на вторую волну роста», — завил Туманов.

Как улучшить качество грядок на будущий год

В августе можно позаботиться о грядках на будущий год. В частности, следует посеять сидераты, рассказал Туманов. Это растения, которые выращивают не с целью сбора урожая, а для улучшения характеристик почвы. Они помогают обогатить ее питательными веществами. Их также называют зелеными удобрениями. Например, огородники считают, что горчица подавляет рост сорняков, а клевер подходит для обогащения почвы.

«Перегнивая, они обогащают ваши грядки. Сидераты способны вытягивать из нижних слоев недоступные питательные элементы», — объяснил садовод.

При этом Туманов отметил, что есть небольшое условие. Например, если в качестве сидерата вы используете один из видов горчицы и в следующем году планируете высаживать на этом же месте капусту, рекомендуется этого не делать. Эти растения происходят из одного семейства крестоцветных, поэтому существует угроза появления вредителей на участке.

Какие многолетние растения можно посадить на участке в августе на будущий год

По словам собеседника NEWS.ru, в августе нужно сажать растения на будущий год, в первую очередь цветы. Самое время посеять двулетники: например, незабудка и лунария зацветут весной, и вы сэкономите год. Многолетники — горец, молочай, плющ и другие — будут радовать вас много лет.

«Сажайте многолетние овощи. Это луки — батун, шнитт-лук, многоярусный лук, лук джусай. Чем больше, тем лучше. Есть люди, которые ничего не сажают в августе, кроме лука. Он весной начнет давать перышки», — заявил Туманов.

Кроме того, можно посеять многолетнюю зелень, такую как любисток, отметил он. Ели вы хотите, чтобы овощ созрел в этом сезоне, выбирайте семена со сроком созревания 60 или 70 дней. Отлично подойдут японский дайкон, черная и белая редька. Еще можно посадить горох, салаты, зеленушки, горчицу, раннеспелый сорт моркови «парижская каратель» или капусту пак-чой.

«Помните, что всегда можно посеять и без проблем получить второй урожай, даже в Архангельской области. Мои друзья в Северодвинске получают два урожая с одной грядки», — добавил садовод.

