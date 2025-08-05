Август решает судьбу гортензии: одна ошибка — и цветов не будет

Август решает судьбу гортензии: одна ошибка — и цветов не будет

Многие садоводы упускают важнейший момент в уходе за гортензиями: именно в августе закладываются цветочные почки, от которых зависит вся пышность цветения в следующем году.

Ошибки в этот период могут стоить кусту всей декоративности. Особенно опасно продолжать использовать азотные удобрения — они уже не приносят пользы, а, наоборот, вредят.

Что исключить в августе

Азот, стимулирующий рост зеленой массы, в конце лета провоцирует появление нежных побегов, которые не успевают вызреть до заморозков. Зимой они вымерзают, ослабляя все растение.

Что внести вместо азота

Август — время фосфорно-калийной подкормки. Эти элементы играют ключевую роль:

– Фосфор помогает формироваться цветочным почкам и укрепляет корни.

– Калий повышает зимостойкость, укрепляет ткани и помогает побегам одревеснеть.

Лучшие варианты удобрений

– Суперфосфат + сульфат калия (классическое сочетание).

– Монофосфат калия (легко усваивается растением).

– Специализированные осенние смеси для гортензий или рододендронов.

– Древесная зола — натуральный источник калия и микроэлементов.

Особенности для голубых гортензий

Если вы хотите сохранить яркий голубой оттенок соцветий, в августе стоит подкислить почву. Используйте:

– сульфат алюминия;

– специальные кислотные добавки;

– костную муку — как органический источник фосфора.

Фото: Frauke Scholz/Global Look Press

Как правильно проводить подкормку

– Вносите строго по инструкции, без превышения дозировки.

– Перед удобрением и после него обязательно обильно поливайте куст, чтобы избежать ожогов корневой системы и обеспечить равномерное распределение питательных веществ.

Августовская подкормка — это не просто уход, а стратегия на год вперед. Заложите прочную основу для будущего цветения сейчас — и уже следующим летом гортензия порадует вас крупными, яркими и многочисленными соцветиями.

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