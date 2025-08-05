Август решает судьбу гортензии: одна ошибка — и цветов не будет

Многие садоводы упускают важнейший момент в уходе за гортензиями: именно в августе закладываются цветочные почки, от которых зависит вся пышность цветения в следующем году.
Ошибки в этот период могут стоить кусту всей декоративности. Особенно опасно продолжать использовать азотные удобрения — они уже не приносят пользы, а, наоборот, вредят.
Что исключить в августе
Азот, стимулирующий рост зеленой массы, в конце лета провоцирует появление нежных побегов, которые не успевают вызреть до заморозков. Зимой они вымерзают, ослабляя все растение.
Что внести вместо азота
Август — время фосфорно-калийной подкормки. Эти элементы играют ключевую роль:
– Фосфор помогает формироваться цветочным почкам и укрепляет корни.
– Калий повышает зимостойкость, укрепляет ткани и помогает побегам одревеснеть.
Лучшие варианты удобрений
– Суперфосфат + сульфат калия (классическое сочетание).
– Монофосфат калия (легко усваивается растением).
– Специализированные осенние смеси для гортензий или рододендронов.
– Древесная зола — натуральный источник калия и микроэлементов.
Особенности для голубых гортензий
Если вы хотите сохранить яркий голубой оттенок соцветий, в августе стоит подкислить почву. Используйте:
– сульфат алюминия;
– специальные кислотные добавки;
– костную муку — как органический источник фосфора.
Как правильно проводить подкормку
– Вносите строго по инструкции, без превышения дозировки.
– Перед удобрением и после него обязательно обильно поливайте куст, чтобы избежать ожогов корневой системы и обеспечить равномерное распределение питательных веществ.
Августовская подкормка — это не просто уход, а стратегия на год вперед. Заложите прочную основу для будущего цветения сейчас — и уже следующим летом гортензия порадует вас крупными, яркими и многочисленными соцветиями.
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