Можно сажать в июле — семенами сразу в грунт! Неприхотливый цветок

Можно сажать в июле — семенами сразу в грунт! Неприхотливый цветок

Гвоздика бородатая, или турецкая — идеальный выбор для тех, кто хочет яркий, неприхотливый цветок в саду. Ее главные преимущества: морозостойкость, продолжительное цветение и разнообразие окрасок — от белоснежных до бархатисто-черных, включая двухцветные и махровые формы.

Гвоздику бородатую можно сажать в июле, причем семенами сразу в грунт: подготовьте солнечный или полутенистый участок с рыхлой, плодородной почвой (подойдет суглинок или супесь с добавлением перегноя). Семена распределите по поверхности, слегка присыпьте землей (1 см), увлажните и накройте агротканью для сохранения влаги. Всходы появятся через 10–14 дней, а к осени сформируют розетки листьев, которые успешно перезимуют под снегом или легким укрытием из лапника.

На второй год гвоздика порадует пышными соцветиями, привлекая бабочек и пчел. Она отлично подходит для бордюров, срезки и даже отпугивает вредителей, например муравьев.

Ранее стало известно, какой многолетник украсит забор плетистой зеленью и крупными цветами без помощи дачников.