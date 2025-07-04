Посадил и забыл! Этот многолетник растет сам у забора и цветет все лето

Посадил и забыл! Этот многолетник растет сам у забора и цветет все лето

Этот многолетник растет сам по себе у забора и цветет все лето. Посадил и забыл! Лиана быстро оплетает ограждение, создавая стену с крупными яркими цветами, которые могут быть белыми, розовыми, фиолетовыми или синими.

Если вы ищете идеальный многолетник для посадки у забора на даче, клематис — это лучший выбор! Он неприхотлив, хорошо растет на солнце и в полутени, а его корневая система не повреждает фундамент забора.

Он цветет с конца весны до осени, причем некоторые сорта способны выдерживать морозы до −30 °C, что делает их идеальными для российского климата.

Еще один плюс — клематис не требует частого полива, достаточно увлажнять почву раз в неделю, а также он устойчив к болезням и вредителям. Для максимальной декоративности посадите его рядом с плетистыми розами или жимолостью — такой дуэт создаст потрясающий визуальный эффект и наполнит сад ароматом.

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