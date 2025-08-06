Что посадить в августе, чтобы собрать урожай до холодов: растут за 3 недели

Август — идеальное время для повторных посадок, чтобы продлить урожайный сезон! В этот период можно посеять скороспелые культуры, которые вырастут за 3 недели, а вы будете собирать свежий урожай до холодов.

Отличный выбор — зелень: укроп, петрушка, кинза, базилик и рукола, которые всходят быстро и не боятся прохлады. Также в августе сажают редис, дайкон и пекинскую капусту — они лучше растут при коротком световом дне и дают сочные плоды без горечи.

Листовые салаты, шпинат и лук на перо тоже отлично подходят для позднелетнего посева, особенно если использовать укрывной материал при похолодании. Главное — выбирать ранние сорта, хорошо поливать грядки и следить за прогнозом, чтобы успеть собрать урожай до заморозков!

