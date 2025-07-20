Подкормите этим свеклу за 10 дней до сбора урожая — получите сахарные плоды

Подкормите этим свеклу за 10 дней до сбора урожая — получите сахарные плоды

Хотите получить сахарные плоды свеклы без земляного привкуса, которые будут отлично храниться? Подкормите этим свеклу за 10 дней до сбора урожая.

Чтобы свекла стала слаще, за 2 недели до сбора прекратите полив — это стимулирует накопление сахаров. За 10 дней до уборки подкормите грядку калием: растворите 1 ст. л. сульфата калия в 10 л воды или используйте зольный настой (2 стакана золы на ведро воды). Отгребите землю от верхушки корнеплодов, оставив их на 1/3 над поверхностью, — солнечный свет усилит выработку сахаров.

За 5 дней опрыскайте листья раствором борной кислоты (1 г на 5 л воды) — это улучшит вкус и предотвратит образование пустот в мякоти. Собирайте свеклу в сухую погоду.

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