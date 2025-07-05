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05 июля 2025 в 13:28

Опасные удобрения! Чем нельзя кормить огурцы в июле — срочно проверьте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В июле огурцы активно плодоносят, и некоторые удобрения могут навредить им, а не принести пользу. Рассказываем, чем нельзя кормить огурцы в июле, — срочно проверьте и убедитесь, что все делаете правильно.

Опасные удобрения: свежий навоз — он вызывает ожоги корней, провоцирует избыток азота и рост зеленой массы в ущерб плодам, а также повышает риск грибковых болезней; чистые азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра без баланса калия и фосфора) приводят к жированию плетей, уменьшению завязей и накоплению нитратов в плодах; хлористые препараты угнетают корни, вызывают пожелтение листьев и ухудшают вкус зеленцов.

Также избегайте щелочных удобрений (например, неразбавленной золы в больших количествах) — они нарушают кислотность почвы, блокируя усвоение железа и марганца, что ведет к хлорозу.

Вместо этого используйте сбалансированные подкормки: зольный настой (разведенный), калимагнезию, суперфосфат и борную кислоту для завязей — они безопасны и повысят урожайность.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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