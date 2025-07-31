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31 июля 2025 в 13:00

Россиянам рассказали, что обязательно нужно сделать на даче в августе

Депутат Чаплин: в августе на даче нужно собрать урожай и убрать опавшие плоды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В начале августа на дачном участке необходимо собрать урожай и убрать опавшие плоды, так как они могут стать источником болезней в следующем году, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, лежащие на земле фрукты, ягоды и листья следует заложить в компост, предварительно обработав.

Август — время активного сбора урожая. Особое внимание следует уделить ягодным кустарникам: смородине, крыжовнику, малине. Эти культуры нужно убрать своевременно, чтобы ягоды не перезрели и не осыпались. В середине месяца наступает оптимальное время для сбора ранних сортов яблок и груш. Все опавшие плоды и листья нужно обязательно убирать с участка, так как они могут стать источником болезней в следующем году. Лучше всего закладывать их в компост, предварительно обработав специальными препаратами, — сказал Чаплин.

Он уточнил, что не менее важной задачей является подготовка почвы к следующему сезону. По словам Чаплина, после уборки урожая необходимо сразу засевать освободившиеся грядки сидератами — горчицей, фацелией или рожью. Депутат объяснил, что это улучшит структуру почвы и обогатит питательными веществами.

В конце августа уже стоит позаботиться о подготовке инструментов к зимнему хранению. Все металлические части нужно очистить от земли, протереть маслом, а деревянные рукоятки — обработать антисептиком. В это время растения закладывают плодовые почки на следующий год, поэтому важно внести фосфорно-калийные удобрения. Это обеспечит хороший урожай в будущем сезоне, — добавил Чаплин.

Ранее психолог Юлия Малафеева заявила, что детей нужно постепенно привлекать к помощи на садовом участке. По ее словам, приучать ребенка к домашним делам желательно на каждом возрастном этапе, а не только во время пубертата.

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