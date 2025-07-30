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30 июля 2025 в 15:39

Психолог дала советы, как приучить ребенка к помощи на даче

Психолог Малафеева: привлекать ребенка к помощи на даче нужно постепенно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Детей нужно постепенно привлекать к помощи на садовом участке, заявила «ФедералПресс» психолог Юлия Малафеева. По ее словам, приучать ребенка к домашним делам желательно на каждом возрастном этапе, а не только во время пубертата.

Желательно, конечно, привлекать детей [к работам на даче], но не нужно это делать резко с наступлением подросткового возраста. Бывает, что ребенка всячески охраняют, а потом в 12 или 14 лет говорят: «Ты стал взрослым, иди со мной картошку копай». Тут больше вероятности, что мы увидим оппозицию, негативные эмоциональные реакции, — пояснила Малафеева.

Она отметила, что трехлетний ребенок, как правило, уже может убрать что-либо со стола, а шестилетний — донести сумку из магазина или собрать ягоды в огороде. По ее словам, важно уже с малых лет объяснять детям, что у них есть как права, так и обязанности. Попытки насильно заставить ребенка что-то сделать, как правило, не приводят к результату, а напротив ухудшают взаимоотношения.

Психолог Екатерина Маденко ранее заявила, что во время школьных каникул многие родители сталкиваются с проблемой чрезмерного увлечения детей гаджетами. Решить ее можно, разнообразив досуг ребенка. По ее словам, важно понять причины такого поведения и предложить интересные альтернативы.

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