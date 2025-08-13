Как защитить огород от дождей и холодов в августе: cоветы опытных садоводов

По прогнозам синоптиков, в Москву и область пришло очередное похолодание. Практически весь август будут идти дожди, а вторая декада месяца будет прохладнее первой. Изменение погоды может губительно сказаться на овощах, растущих на грядках. Опытные садоводы объяснили NEWS.ru, как защитить посадки.

Какие овощи больше всего пострадают от дождливого августа

Август — важный месяц для садовода, так как созревают множество овощей, ягод и фруктов. При этом огородники должны быть готовы к любым капризам погоды. Согласно прогнозам синоптиков, в Москве будет пасмурно, прохладно и дождливо. Садовод и блогер Светлана Самойлова в беседе с NEWS.ru рассказала, что сильнее всего непогода может ударить по теплолюбивым культурам — огурцам, кабачкам, перцам, баклажанам, арбузам, дыням и патиссонам.

«Все без исключения овощи любят солнце. Августовская погода негативно сказывается на всех культурах. Те, которые растут в тени, проигрывают по вкусовым качествам», — объяснила она.

По словам Самойловой, в конце лета земля становится холодной, влажной, мокрой и не пропускает кислород. Следовательно, у растений может произойти загнивание корневой системы, остановка роста и увядание.

«К тому же в августе проявляются множество болезней растений, в частности ложная мучнистая роса. Она возникает на огурцах, кабачках и патиссонах. Самые распространенные заболевания — фитофтора (приводит к гниению растений. — NEWS.ru), кладоспориоз (поражает растения в открытом грунте. — NEWS.ru) и другие. Некоторые из них способны убить урожай за считаные часы. Следует опрыскать грядки специальными препаратами, которые можно купить в садовом магазине», — сказала Самойлова.

Фото: Bernd Settnik/Global Look Press

Как ухаживать за грядкой в августе

Если пойдут сильные дожди, грядки необходимо накрывать на ночь нетканым материалом для защиты от неблагоприятных погодных условий. Этот может спасти растения от заболеваний. При этом лучше использовать тонкую пленку, оставляя торцы открытыми, отметила эксперт.

«Важно обеспечить посадкам проветривание. Если мы закроем овощам доступ к воздуху, они заболеют даже быстрее тех, которые не накрыты. Нужно проводить подкормки урожая комплексными минеральными удобрениями, содержащими азот, калий и фосфор. Следует чаще использовать еще одно универсальное средство — гумат калия», — подчеркнула Самойлова.

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в разговоре с NEWS.ru напомнил о необходимости мелиорационных работ на участке. Если они проведены должным образом, после сильного дождя на грядке не застаивается вода.

«Чаще всего устанавливают водоотводные каналы вдоль забора на садоводческих товариществах. Кстати, большинство садоводов их засыпали, чтобы расширить территорию, а теперь стонут, что у них на участках стоит вода. Но вырыть такие дренажные канавки никогда не поздно. Можно начинать уже сейчас», — пояснил Туманов.

Как спасти картофель, если похолодание затянется

По словам Самойловой, если участок находится в низине, а прогноз погоды неблагоприятный, нужно незамедлительно принимать меры.

«Во время сильных, продолжительных ливней, когда вода стоит на полях, картофель нужно выкопать. Урожай может загнить и впоследствии плохо храниться. Но если дожди кратковременные, спешить со сбором не стоит. Лучше подождите бабьего лета», — подчеркнула эксперт.

Если вы видите на картофеле проявления фитофторы, стоит обрезать стебли, оставив «пенечки» в 10 сантиметров, чтобы предотвратить распространение болезни и ускорить созревание клубней. Ботва перестанет «брать» на себя часть питания, и урожай поспеет быстрее, подчеркнула садовод.

Как защитить помидоры от холода в августе

Если вы выращиваете помидоры в открытом грунте, нужно собрать урожай до наступления дождливых дней в августе, пояснила Самойлова. Томаты могут дозреть дома в ящике, а сбор плодов убережет их от фитофтороза и прочих заболеваний.

«Таким образом вы можете растянуть потребление свежих плодов: в ящике они краснеют чуть медленнее», — пояснила она.

По словам эксперта, в августе защитить помидоры от заболеваний можно только в теплице, куда не попадают осадки и туман. В открытом грунте заражения трудно избежать.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Отсутствие солнечного цвета негативно сказывается на вкусовых качествах помидоров и в целом для них очень неблагоприятно. Например, томаты, которые неделю провели в тени до сбора урожая, кислее тех, что созревали на солнце», — отметила она.

