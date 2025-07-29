Клюют клубнику, помидоры, яблоки: что делать, как прогнать птиц с участка

Дачники ежегодно сталкиваются на участках с птицами, которые поедают урожай и повреждают растительность. При этом пернатые — часть экосистемы, их очень сложно прогнать с огорода. В беседе с NEWS.ru экологи и садоводы рассказали, какие культуры могут в наибольшей степени пострадать от птиц и как обезопасить от них участок.

Какие птицы представляют наибольший вред для огорода

Самыми вредными для огорода считаются дрозды-рябинники, сообщил NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, это довольно распространенная для средней полосы птица.

«Они всеядные, все клюют и живут организованными стаями, где есть командиры и разведчики, которые сметают все. Эта птица интересна тем, что гнездится не у себя на родине, а там, где есть еда», — рассказал Туманов.

По его словам, дрозды-рябинники нарушают естественный баланс в природе. Их стало очень много, они объедают не только дачников, но и других птиц. Например, дрозды-рябинники склевывают всю рябину, захватывая территорию. Туманов сообщил, что эти птицы очень полюбили жимолость и могут уничтожить до 100% ягоды.

«Они следуют за урожаем. Сначала он созревает на юге, затем идет севернее. Дрозды могут перелететь на север, чтобы полакомиться», — сказал садовод.

Дрозд-рябинник Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Почему дроздов-рябинников сложно прогнать с участка

Туманов отметил, что дрозды не живут на участках, а прилетают их грабить. Эти птицы доставляют дачникам очень много хлопот. Защититься от них нельзя: дрозды-рябинники не реагируют ни на пугало, ни на людей. При этом больше всего рябинники любят участки, где много ягод и фруктов.

«Склевывают все — те же яблоки и груши. Могут пожрать облепиху, вишню, склевать виноград, иргу и другие ягоды. Очень хитрые и умные птицы. Живут в сплоченной стае», — сказал Туманов.

По его словам, среди дроздов есть вожак, который все понимает и просчитывает, а также разведчики, подчеркнул садовод. Они свистом подают стае сигнал о том, что ягоды на грядке никто не охраняет.

«Если этих птиц небольшое количество, то они приносят пользу, уничтожая вредителей. Сейчас их огромное количество! Все осложняет то, что это синотропная (адаптированная к жизни рядом с человеком. — NEWS.ru) птица. Она не лезет в леса, в основном грабит дачи и фермерские хозяйства. Это их стихия», — рассказал Туманов.

Как бороться с дроздами-рябинниками на участке

Туманов подчеркнул, что часто все способы борьбы с дроздами-рябинниками на участке оказываются бесполезными. Аудиозапись голосов хищных птиц, например ястребов, может их отпугнуть, но они быстро к ней привыкают, отметил он.

«Помогает одно средство — нужно укрыть кустик с созревающей ягодой строительной зеленой сеткой. Сквозь нее дрозду очень сложно пролезть. Представим, что созревание жимолости длится полторы недели. По прошествии этого времени, собрав ягоду, можно переставить сетку на другую культуру», — сказал он.

Воробей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая от птиц польза на участке

Туманов подчеркнул, что от всех остальных птиц на огороде больше пользы, чем вреда. Например, скворец может склевать часть урожая, но уничтожает огромное количество вредителей. Воробей — настоящий санитар на любой даче.

«Несколько раз в год он выводит птенцов и выкармливает их животной пищей. В частности, воробей уничтожает личинки яблонного цветоеда (от этого вредителя страдают молодые деревья. — NEWS.ru). Кроме того, он собирает сорняк — горец почечуйный. Если бы не воробьи, то им заросли бы все участки в Подмосковье. Он с огромным удовольствием склевывает практически 95% семян горца», — объяснил эксперт.

По его словам, еще один вредитель огорода — это ворон. Он уничтожает яйцекладки других птиц и съедает птенцов, хотя уничтожает и множество вредителей плодовых и овощных культур.

«Если вы регулярно подкармливаете птиц зимой, они гнездятся вблизи дачного участка», — сказал Туманов.

Какие есть народные средства борьбы с птицами на участке

Существует множество народных способов, позволяющих прогнать птиц с дачного участка, заметил в беседе с корреспондентом NEWS.ru эколог Илья Рыбальченко. Во время созревания ягод опытные огородники могут немного «попугать» пернатых.

«Нужно закрепить обычный скотч на ветках дерева и размотать метра на полтора. Со следующим деревом нужно поступить так же. Вот и все — ветер гудит, скотч болтается, птицы его боятся и отлетают подальше. Ничего сложного», — сказал Рыбальченко.

Кроме этого, птиц могут испугать простые детские вертушки, которые крутятся на ветру, отметил эколог. Их нужно прикрепить к дереву. По словам Рыбальченко, птицы боятся блестящих, шуршащих, а также шумных предметов.

Читайте также:

Как бороться с колорадским жуком на участке и спасти урожай картофеля

Как избавиться от грызунов и вредителей на огороде: простые советы

Сажаем в июле: какие овощи и зелень дадут большой урожай до первых холодов

Как бороться с медведкой на участке, чтобы не погиб урожай

Как бороться с фитофторой на помидорах и картошке, чтобы не погиб урожай