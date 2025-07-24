Сажаем в июле: какие овощи и зелень дадут большой урожай до первых холодов

В Центральной России садовые культуры могут плодоносить до октября. В июле грядки можно засеять новыми овощами и спустя короткое время собрать богатый урожай. Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с NEWS.ru перечислил основные правила поздней посадки культур.

Какие овощи можно посадить на огороде в конце июля

Как правило, подготовка к посадочным работам начинается весной, сказал Туманов. Все, что засеяно не в срок, начинает плодоносить слишком поздно или не успевает созреть. Но есть исключения, если культура скороплодная, например кресс-салат, капуста китайская, редис, рукола, а также некоторые сорта огурцов.

«Обычно в июле высаживают зеленую или белую редьку, не забывают о дайконе — японской редьке. Для нормального образования корнеплода всем этим овощами нужно, чтобы день был покороче, поэтому сейчас для него самое идеальное время. Он даст хороший корень», — объяснил Туманов.

По его словам, также успеют созреть салаты, горчица и капуста листовая. Помидоры высаживать бесполезно — им нужен длительный период вегетации. Томаты сеют в марте, чтобы получить урожай в середине лета.

«Сейчас самое подходящее время для того, чтобы сеять многолетние овощи — к ним относится ремонтантная садовая земляника. Нужно помнить, что в этом году вы не получите урожай. Рекомендую сосредоточиться на многолетних растениях, которые можно посеять сейчас, чтобы собрать урожай в 2026-м», — отметил Туманов.

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Как подготовиться к посадке овощей на грядке в июле

Если вы решили посадить овощи в июле, нужно сверяться со сроками созревания, указанными на упаковке. Они должны составлять 50–60, максимум 70 дней, отметил Туманов. В садовых магазинах следует покупать семена с пометками «скороспелый» или «ранний».

«Позднеспелые сорта с длинным периодом вегетации (120 дней), возможно, не успеют созреть до наступления холодов», — сказал Туманов.

На даче можно посадить новые культуры на месте созревших. Но нужно помнить железное правило: одни и те же овощи на грядке сажать не рекомендуется. У представителей семейства есть общие заболевания и вредители. Инфекции, возникшие на одних растениях, быстро поражают их «родственников». Если на грядке созрел лук, лучше сделать севооборот (система чередования сельскохозяйственных культур на одном поле. — NEWS.ru) и высадить на этом месте зелень или укроп.

«Перед посадками рекомендуется удобрить почву органическим удобрением, содержащим комплекс из азота, калия и фосфора», — объяснил Туманов.

Удобрение нужно разбросать по грядке либо перекопать и разрыхлить. Если это рассада — раскопать лунки, бросить в них щепотку, налить воды и высадить растение в эту жижицу, отметил он.

В чем главная опасность поздней посадки садовых культур

Болезни пасленовых, к которым относится картофель, приходятся на вторую половину лета. Ранние сорта сажают для того, чтобы спасти урожай от вспышки фитофтороза. Большинство дачников называют это заболевание растений «кошмаром одной ночи». За три-четыре дня оно может уничтожить целую грядку.

Туманов рассказал, что в основном заболевание прогрессирует в условиях высокой влажности, холодных ночей и перепадов температур. Бороться с фитофторозом можно только профилактическими мерами. Есть широкий набор фунгицидов от грибковых болезней.

«Зачастую ранние сорта сажают, чтобы защитить урожай от этой заразы. А тут все наоборот! Если вы посадите картошку в конце июля, во время вспышки фитофтороза ее не спасешь. Поэтому вполне закономерно, что посаженный в конце июля второй урожай будет меньше, чем если бы вы высадили его весной», — добавил Туманов.

Чтобы уберечь от фитофтороза культуры, посаженные в июле, нужно поддерживать порядок на дачном участке, вовремя поливать растения и обрабатывать их специальными препаратами, например бордоской смесью, напомнил садовод.

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Какие вредители угрожают урожаю в июле

По словам Туманова, в июле активизируется множество вредителей. Почти все они требуют индивидуальных мер борьбы. Например, из-за колорадского жука растения могут остановиться в росте и урожая не будет. Уничтожить этого вредителя практически невозможно. Он любит тепло, но прекрасно адаптируется к любым условиям. Медведка также представляет большую угрозу для садовых культур. Это крупное насекомое, которое проводит большую часть жизни под землей. Оно съедает корни картофеля, свеклы, других корнеплодов и тыквенных культур.

Созреет ли картофель при посадке в июле

По словам Туманова, в июле можно посадить картошку, но из-за активности фитофторы и большого количества вредителей надежды на большой урожай практически нет.

«Дачники могут обратить внимание на скороспелые сорта (они обычно готовы к уборке через 50–60 дней). Чаще всего огородники используют „Сорокодневку“ — этот сорт созревает в рекордные сроки. Правда, найти сейчас семенную картошку на посадку сложно», — сказал садовод.

Туманов отметил, что в реестре селекционных достижений России есть около 500 сортов картофеля. Для посадок в июле подойдет практически любой сорт раннего созревания, например «Невский», «Антонина» и «Ариэль».

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