Садовод назвал «жертв» колорадских жуков, помимо картофеля

Колорадский жук вредит не только картофелю, но и другим пасленовым культурам, сообщил NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, жертвами этого вредителя могут стать, в частности, перцы и баклажаны. Он подчеркнул, что из-за этих насекомых растения могут остановиться в развитии, а значит, урожая не будет.
Колорадский жук — один из самых главных вредителей пасленовых культур, его жертвами могут стать перцы или баклажаны. Но в основном от него страдают посадки картофеля. Когда он съедает листья, растение может остановиться в развитии. Значит, урожая не будет, — заявил Туманов.
Он подчеркнул, что уничтожить колорадского жука практически невозможно. По словам садовода, вредителю практически все равно, какая стоит погода: жук любит тепло, но прекрасно адаптируется к любым условиям. Именно поэтому он стал настоящим кошмаром огородника: его живучесть может вывести из себя любого, заключил Туманов.
Ранее Туманов сообщил, что в последнее время многие плодовые деревья в России страдают монилиальным ожогом. Это грибковое заболевание, по его словам, распространилось на вишне, сливе, алыче, декоративных миндалях. Чтобы этого не допустить, садовод посоветовал внимательно следить за санитарной обстановкой на участке. Если на деревьях уже есть какие-то поражения, то предпринимать что-то уже поздно, сообщил он.