Садовод назвал «жертв» колорадских жуков, помимо картофеля

Колорадский жук вредит не только картофелю, но и другим пасленовым культурам, сообщил NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, жертвами этого вредителя могут стать, в частности, перцы и баклажаны. Он подчеркнул, что из-за этих насекомых растения могут остановиться в развитии, а значит, урожая не будет.

Колорадский жук — один из самых главных вредителей пасленовых культур, его жертвами могут стать перцы или баклажаны. Но в основном от него страдают посадки картофеля. Когда он съедает листья, растение может остановиться в развитии. Значит, урожая не будет, — заявил Туманов.

Он подчеркнул, что уничтожить колорадского жука практически невозможно. По словам садовода, вредителю практически все равно, какая стоит погода: жук любит тепло, но прекрасно адаптируется к любым условиям. Именно поэтому он стал настоящим кошмаром огородника: его живучесть может вывести из себя любого, заключил Туманов.