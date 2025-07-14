Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 17:09

Садовод назвал «жертв» колорадских жуков, помимо картофеля

Садовод Туманов: жертвами колорадского жука могут стать перцы и баклажаны

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Колорадский жук вредит не только картофелю, но и другим пасленовым культурам, сообщил NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, жертвами этого вредителя могут стать, в частности, перцы и баклажаны. Он подчеркнул, что из-за этих насекомых растения могут остановиться в развитии, а значит, урожая не будет.

Колорадский жук — один из самых главных вредителей пасленовых культур, его жертвами могут стать перцы или баклажаны. Но в основном от него страдают посадки картофеля. Когда он съедает листья, растение может остановиться в развитии. Значит, урожая не будет, — заявил Туманов.

Он подчеркнул, что уничтожить колорадского жука практически невозможно. По словам садовода, вредителю практически все равно, какая стоит погода: жук любит тепло, но прекрасно адаптируется к любым условиям. Именно поэтому он стал настоящим кошмаром огородника: его живучесть может вывести из себя любого, заключил Туманов.

Ранее Туманов сообщил, что в последнее время многие плодовые деревья в России страдают монилиальным ожогом. Это грибковое заболевание, по его словам, распространилось на вишне, сливе, алыче, декоративных миндалях. Чтобы этого не допустить, садовод посоветовал внимательно следить за санитарной обстановкой на участке. Если на деревьях уже есть какие-то поражения, то предпринимать что-то уже поздно, сообщил он.

жуки
сады
садоводы
советы
картофель
перец
баклажаны
вредители
дача
огород
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла 31-летняя звезда дорамы «Кардиохирурги»
В ВЭБ.РФ раскрыли, сколько заработали для будущих пенсионеров в I полугодии
Беременные студентки смогут рассчитывать на крупное пособие с 1 сентября
Аллерголог раскрыла смертельно опасный материал в подушках
Под Москвой работника фермы посадили на цепь из-за подозрений в краже скота
В Госдуме раскрыли, почему важно запретить выдачу микрокредитов онлайн
Как бизнес адаптируется к росту цен на топливо: кейсы поставщиков
Как оформить дарственную на машину в России: пошаговая инструкция
Названа неочевидная польза шоколада
Под Харьковом заметили бьющих ВСУ русских крупнокалиберных «девушек»
Пассажирский самолет оказался разбит градом и экстренно ушел на посадку
Автодилеры нашли того, кто расплатится за кризис на авторынке
В ГД придумали жесткое наказание перекрывшим дорогу военному авто мигрантам
Конфликт с Яковлевой, «изнасилование» Прокловой: как жил Александр Митта
«Есть пределы»: в ГД ответили, по кому ударит санкционная «кувалда» Трампа
Две женщины прокатились в автобусе и получили серьезные ожоги
55 ударов ножом в голову: студент-убийца внезапно оказался на свободе
Житель Омска распылил перцовый баллончик в машину с ребенком
Врач назвал гипертоникам продукты, которые могут быть эффективнее таблеток
Критика СВО и России, 14 лет строгого режима: где скрывается Борис Акунин
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада
Общество

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.