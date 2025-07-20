Как бороться с колорадским жуком на участке и спасти урожай картофеля

Как бороться с колорадским жуком на участке и спасти урожай картофеля

Каждый год дачники сталкиваются с вредителями на участках. Один из самых коварных — колорадский жук. Это насекомое способно уничтожить более 30% урожая картофеля, остановить его крайне тяжело. В беседе с NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал, какие простые способы помогут защитить огород.

Каким культурам больше всего вредит колорадский жук

Колорадский жук — один из главных вредителей пасленовых культур, сообщил Туманов. Это насекомое является листоедом, его жертвами могут стать перцы или баклажаны. В основном от колорадского жука страдают растущие листья картофеля.

«Когда он их съедает, растение может остановиться в развитии. Урожая не будет. При этом уничтожить жука на посадках практически невозможно», — сказал Туманов.

По словам Туманова, вредителю все равно, какая стоит погода. Садовод подчеркнул, что жук любит тепло, но прекрасно адаптировался к российским условиям и стал настоящим кошмаром для огородников.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как колорадский жук появляется на дачном участке

Взрослые особи колорадского жука зимуют в грунте. Когда почва прогревается до 10–12 градусов, они выползают на поверхность. Садовод подчеркнул, что колорадский жук умеет летать и часто в поисках пищи перемещается с грядки соседей (весной вредитель способен перелетать на 10–15 км. — NEWS.ru). Кроме того, насекомое завозят на дачу вместе с зараженной рассадой.

«Главное коварство колорадского жука состоит в том, что он поселяется практических на любых участках — ухоженных и не очень», — объяснил Туманов.

По его словам, если на вашей грядке появится насекомое, вы легко это поймете по двум признакам. Во-первых, листья будут частично съедены. Во-вторых, вредитель откладывает яйца на нижнюю поверхность листьев. Яйцекладки обычно ярко-желтого цвета, и их трудно с чем-то спутать.

Почему важно уничтожить колорадского жука на дачном участке

Лучше всего бороться с колорадским жуком весной, когда он вылезает из земли и начинает питаться. Туманов объяснил, что насекомое атакует картофель после того, как он всходит, до первого окучивания (через две-три недели после появления всходов. — NEWS.ru). В этот момент вредитель откладывает яйца. Если вы успеете уничтожить его в это время, проблем не будет.

«Помните, что основной ущерб идет не от колорадского жука, а от его личинок. Их очень много, они сожрут листья растений до жилок. Поэтому ловите жука, пока он не „вышел“, и делайте это ежегодно», — объяснил садовод.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туманов пояснил, что у вредителя есть период диапаузы (состояние спячки. — NEWS.ru). Из всех личинок, ушедших зимовать под землю, на следующее лето выйдет на поверхность только треть или половина. Остальные останутся спать до следующего года.

«Жук может спокойно спать три года, а потом, как черт, полезет непонятно откуда, говорят дачники. Потому самое главное — не дать личинкам завершить цикл», — сказал садовод.

Как уничтожить колорадского жука на огороде

Туманов объяснил, что каждый год нужно проверять листья картофеля. Первая стадия развития колорадского жука — яйцекладки.

«Их нужно давить. Если вы пропустили этот период, ждите появления первых личинок. Их видно, они висят на кусте как грозди и питаются листьями. Их нужно давить вручную и стряхивать. Самый простой и эффективный способ — собирать и уничтожать», — отметил Туманов.

Любые средства от колорадского жука могут быть вредны и неэффективны, отметил садовод. Для каждого региона и климата рекомендуются разные средства, которыми нужно удобрять грядку. Некоторые садоводы утверждают, что в борьбе с вредителем поможет зоошампунь, которым хозяева обычно обрабатывают кошек и собак. Средство не опасно для животных, но плохо действует на личинки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Не ищите легких путей: на дачном участке поможет только ручной способ борьбы. Никто не может победить колорадского жука уже не одну сотню лет. Он очень стоек практически ко всем ядам, его трудно убить. Многие народные способы оказываются неэффективными», — отметил Туманов.

Какие еще насекомые представляют угрозу картофелю

На грядке также появляется тля, но она практически не наносит урона, отметил Туманов. Ее можно победить почти любым пестицидом, даже самым слабым.

«Если колорадский жук жрет листья, то тля сосет сок. Ее побьет любой препарат, разрешенный для садоводов-любителей. При этом она появляется снова через неделю, потому что ядохимикаты не действуют на ее яйца», — заметил Туманов.

Он добавил, что можно раздавить тлю пальцами или смыть струей воды. Нужно помнить, что она живет вместе с черным садовым муравьем. Он разносит тлю по веткам, охраняет ее и практически неистребим.

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