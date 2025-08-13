Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 21:52

Минэкономразвития отчиталось о росте ВВП в первом полугодии 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономика России показала рост в первом полугодии 2025 года, говорится в обзоре Минэкономразвития. По оценке ведомства, ВВП увеличился на 1,2% в годовом выражении. Данные Росстата указывают на заметное замедление темпов во втором квартале.

Предварительные расчеты свидетельствуют, что рост валового внутреннего продукта в апреле — июне 2025 года составил 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это ниже результата первого квартала, когда экономика прибавила 1,4%.

Эксперты Минэкономразвития связывают это замедление с сохранением жестких денежно-кредитных условий на протяжении второго квартала, что продолжило оказывать охлаждающее воздействие на хозяйственную активность.

По предварительной оценке Росстата, в II квартале 2025 года рост ВВП составил 1,1% после 1,4% в I квартале. По итогам I полугодия 2025 года, по оценке Минэкономразвития России, экономика выросла на 1,2%, — отмечается в обзоре.

Ключевым фактором снижения динамики стал ослабленный внутренний спрос. Как подчеркивает министерство, это отразилось и на инфляции, которая существенно замедлилась с мартовского пика в 10,3% до 8,55% к середине августа.

Ранее сообщалось, что Россия в 2024 году стала пятой среди всех стран по вкладу промышленного сектора в экономику. По информации аналитиков Всемирного банка, вклад РФ в ВВП увеличился сразу на 6%, до $668 млрд. Лидером рейтинга стал Китай, чей вклад увеличился почти на 2% и составил $6,8 трлн долларов.

