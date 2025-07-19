Россия вошла в пятерку промышленных экономик мира

Россия в 2024 году стала пятой среди всех стран по вкладу промышленного сектора в экономику, следует из официальных данных Всемирного банка. По информации аналитиков, вклад РФ в ВВП увеличился сразу на 6%, до $668 млрд. Лидером рейтинга стал Китай, чей вклад увеличился почти на 2% и составил $6,8 трлн долларов.

Второе место заняли США, продемонстрировав рост на 3% до $5,1 трлн. Замкнула тройку лидеров Германия, которая стала одной из немногих крупных экономик, где показатель упал сразу на 2,5%, до $1,2 трлн. Четвертое место досталось Индии — страна нарастила выпуск в производственном секторе на 4%, до $957 млрд.

На шестом месте расположилась Великобритания, увеличившая производство на 3,5%, до $610 млрд. Седьмое место заняла Мексика с ростом производства менее чем на 1%, до $586 млрд. Снижение продемонстрировали Франция, Саудовская Аравия и Индонезия. В целом мировой промышленный выпуск достиг $28,9 трлн против $28,5 трлн в 2023 году.

Ранее в силу вступил 18-й пакет санкционных мер Евросоюза против России. В него вошли снижение «потолка цен» на российскую нефть и рестрикции против 105 перевозящих ее танкеров. Также в список ограничений попал запрет на любые транзакции, связанные с «Северными потоками».