Новые санкции Евросоюза против России вступили в силу Вступил в силу 18-й пакет санкций Евросоюза в отношении России

18-й пакет санкционных мер Евросоюза против России вступил в силу, в него вошли снижение «потолка цен» на российскую нефть и рестрикции против 105 перевозящих ее танкеров. Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале ЕС».

Запретительные меры вступают в силу с момента публикации, — сказано в документе.

Также в список ограничений вошел запрет на любые транзакции, связанные с «Северными потоками», попали в черный список еще 22 банка. Предусмотрен полный запрет финансовых транзакций с ЕС для всех подсанкционных российских финансовых организаций, а также экспортные ограничения и расширение черного списка юридических и физических лиц.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не стала блокировать принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. Он отметил, что дальнейшее блокирование было бы непродуктивным, все возможности для переговоров с Еврокомиссией по вопросам поставок газа по приемлемой цене и объему исчерпаны.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что новый, 18-й пакет санкций ЕС нанесет удар по ключевым секторам российской экономики, включая банковскую сферу, энергетику и ВПК. В пакете также предусмотрен новый механизм динамического потолка цен на российскую нефть. Это, по мнению ЕК, ослабит военный потенциал РФ.