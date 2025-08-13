Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Хватит»: европейский лидер призвал ЕС перестать демонизировать Путина

Орбан обвинил ЕС в демонизации Путина и саботаже мирных усилий России по Украине

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в социальной сети X обвинил европейские страны в препятствовании мирным инициативам России по Украине и демонизации президента России Владимира Путина. По его словам, вместо диалога и поиска договоренностей Евросоюз предпочитает политику конфронтации.

Вместо того чтобы вернуться из иллюзий в реальность и вести переговоры, они решают демонизировать президента России Владимира Путина и блокировать единственный путь к миру. Это оставляет нас бессильными, пока другие решают нашу судьбу за нас. Хватит! — заявил Виктор Орбан.

Ранее сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Еврокомиссия может попытаться свергнуть премьера Венгрии Виктора Орбана через цветную революцию. Он напомнил, что такой сценарий Брюссель уже реализовывал в других странах Европы. По его словам, в подобных случаях в протестах участвуют проплаченные группы — в основном студенты и временно неработающие. Политик считает, что эта тактика обернется против европейских лидеров и приведет к настоящим революциям.

