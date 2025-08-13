Минфин США сделал послабление для транзакций из России

Министерство финансов США временно разрешило финансовые транзакции из РФ, необходимые для подготовки и проведения саммита на Аляске. Специальное исключение из санкций будет действовать до 20 августа. Эта мера касается исключительно операций, связанных с предстоящим саммитом глав государств.
Вопросом частичной отмены рестрикций занимается Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Это временное и узконаправленное исключение, а не отмена санкций в целом, пояснили в ведомстве.
Речь идет об операциях, которые «обычно сопутствуют и необходимы для участия во встречах в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации», сказано в документе OFAC. В лицензии особо подчеркивается, что данная мера никоим образом не означает разблокировку каких-либо активов, замороженных ранее в рамках антироссийских санкционных пакетов.
До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что на предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут быть приняты важные решения. По его словам, на Аляске должны быть соблюдены основополагающие интересы Европы и Украины в области безопасности.