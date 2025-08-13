Минфин США сделал послабление для транзакций из России Минфин США частично отменил санкции против РФ для проведения саммита на Аляске

Министерство финансов США временно разрешило финансовые транзакции из РФ, необходимые для подготовки и проведения саммита на Аляске. Специальное исключение из санкций будет действовать до 20 августа. Эта мера касается исключительно операций, связанных с предстоящим саммитом глав государств.

Вопросом частичной отмены рестрикций занимается Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Это временное и узконаправленное исключение, а не отмена санкций в целом, пояснили в ведомстве.

Речь идет об операциях, которые «обычно сопутствуют и необходимы для участия во встречах в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации», сказано в документе OFAC. В лицензии особо подчеркивается, что данная мера никоим образом не означает разблокировку каких-либо активов, замороженных ранее в рамках антироссийских санкционных пакетов.

До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что на предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут быть приняты важные решения. По его словам, на Аляске должны быть соблюдены основополагающие интересы Европы и Украины в области безопасности.