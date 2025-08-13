Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 22:11

Минфин США сделал послабление для транзакций из России

Минфин США частично отменил санкции против РФ для проведения саммита на Аляске

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство финансов США временно разрешило финансовые транзакции из РФ, необходимые для подготовки и проведения саммита на Аляске. Специальное исключение из санкций будет действовать до 20 августа. Эта мера касается исключительно операций, связанных с предстоящим саммитом глав государств.

Вопросом частичной отмены рестрикций занимается Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Это временное и узконаправленное исключение, а не отмена санкций в целом, пояснили в ведомстве.

Речь идет об операциях, которые «обычно сопутствуют и необходимы для участия во встречах в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации», сказано в документе OFAC. В лицензии особо подчеркивается, что данная мера никоим образом не означает разблокировку каких-либо активов, замороженных ранее в рамках антироссийских санкционных пакетов.

До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что на предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут быть приняты важные решения. По его словам, на Аляске должны быть соблюдены основополагающие интересы Европы и Украины в области безопасности.

США
Россия
транзакции
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор раскрыл число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородский район
Овечкин символическим жестом открыл футбольный матч Кубка России
Запад предложил два места возможного саммита России, США и Украины
Взрыв на Сортировке: забытая трагедия 1988 года
Папа Лев XIV рассказал о своих ожиданиях от саммита на Аляске
Глава МИД Британии заявил на себя из-за развлечения с вице-президентом США
Минфин США сделал послабление для транзакций из России
Брюссель готовит переворот в Венгрии: помешает ли Москва свергнуть Орбана
Минэкономразвития отчиталось о росте ВВП в первом полугодии 2025 года
«Хватит»: европейский лидер призвал ЕС перестать демонизировать Путина
«Никто не струсил»: генерал об участии чиновников без опыта в СВО
В Британии узнали, что США и РФ обсуждали тайную договоренность по Украине
Суд удовлетворил иск по делу о катастрофе с танкерами в Черном море
В России предложили новые рекомендации по составлению школьных расписаний
Росатом бьет тревогу из-за обстрелов Запорожской АЭС
Трамп раскрыл, как Пашинян хвастался преимуществом Армении перед США
Гладков раскрыл число пострадавших при ударе дрона в Белгородской области
Раскрыто число жертв из-за участившихся атак ВСУ на ЗАЭС
Как красиво и необычно подарить деньги? 30 идей
Под ключ: как строят коммуникации для новых жилых комплексов
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
Общество

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.