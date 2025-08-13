Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 18:06

Мерц признал важность встречи Путина и Трампа на Аляске

Мерц: на встрече Путина и Трампа могут быть приняты важные решения

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

На предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут быть приняты важные решения, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. По его словам, которые приводит Handelsblatt, на Аляске должны быть соблюдены основополагающие интересы Европы и Украины в области безопасности.

В Анкоридже могут быть приняты важные решения, — подчеркнул Мерц.

До этого канцлер заявил о готовности Киева к переговорам по вопросу территорий. По его словам, отправной точкой должна стать линия соприкосновения.

Также стало известно, что администрация американского лидера отказалась от установления жестких красных линий для России по украинскому вопросу. Вместо этого Вашингтон приветствует прямые переговоры между Киевом и Москвой.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев сообщил, что по мере приближения саммита на Аляске Украина усиливает террористическую активность против российских регионов. Встреча состоится 15 августа.

Фридрих Мерц
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог раскрыл суть политики «позитивной дискриминации» в США
Стрельба, погоны, одиночество: как прошли похороны Ивана Краско в Комарово
Лондон неожиданно отреагировал на грядущую встречу Путина и Трампа
Трамп пригрозил России в преддверии встречи с Путиным на Аляске
Россиян призвали довериться Путину перед саммитом с Трампом
В возрасте 74 лет скончался знаменитый джазовый музыкант
Трамп перед переговорами с Путиным выдвинул новый ультиматум
Покойный полковник КГБ Зайцев прославился благодаря поимке шпионов ЦРУ
«Ей стоит заплатить»: продюсер об участии дочери Джексона в «Интервидении»
Трамп хочет посадить Путина и Зеленского за один стол после Аляски
Трамп раскрыл, хотел ли он позвать Зеленского на Аляску
«Орбан — суперпопулярный»: оценена вероятность свержения премьера Венгрии
Сексолог объяснил, почему мужчины не замечают «изъяны» женского тела
Востоковед оценил возможность возврата военной полиции РФ на юг Сирии
Умер основатель и вокалист известной канадской хеви-метал-группы
В Минсельхозе раскрыли объем собранного зерна с начала уборочной кампании
В Госдуме отреагировали на избиение девочки воспитателем в детсаду
«Мне надо, а у матери голова болит»: отец насиловал дочку под молчание жены
Киев расширяет принудительную эвакуацию семей в северной части ДНР
Теннисиста Розенкранца дисквалифировали за принятие душа
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.