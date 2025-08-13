Мерц признал важность встречи Путина и Трампа на Аляске Мерц: на встрече Путина и Трампа могут быть приняты важные решения

На предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут быть приняты важные решения, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. По его словам, которые приводит Handelsblatt, на Аляске должны быть соблюдены основополагающие интересы Европы и Украины в области безопасности.

В Анкоридже могут быть приняты важные решения, — подчеркнул Мерц.

До этого канцлер заявил о готовности Киева к переговорам по вопросу территорий. По его словам, отправной точкой должна стать линия соприкосновения.

Также стало известно, что администрация американского лидера отказалась от установления жестких красных линий для России по украинскому вопросу. Вместо этого Вашингтон приветствует прямые переговоры между Киевом и Москвой.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев сообщил, что по мере приближения саммита на Аляске Украина усиливает террористическую активность против российских регионов. Встреча состоится 15 августа.