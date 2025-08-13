В Германии заявили о готовности Украины обсуждать вопрос территорий Мерц: Украина готова к переговорам по вопросу территорий

Киев готов к переговорам по вопросу территорий, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, которые приводит РИА Новости, отправной точкой должна стать линия соприкосновения.

Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, но так называемая «линия соприкосновения» должна быть отправной точкой, — сказал Мерц.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что Великобритания очень недовольна публичными заявлениями лидеров ЕС о предстоящих переговорах президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Лондон опасается, что они спровоцируют гнев Вашингтона.

В Британии отметили, что Европейский союз рискует быть отстраненным от ключевых переговоров по Украине. Источник издания прямо указал на рискованную позицию канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

До этого стало известно, что администрация Трампа отказалась от установления жестких красных линий для России по украинскому вопросу. Вместо этого Вашингтон приветствует прямые переговоры между Киевом и Москвой.