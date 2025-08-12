Макрону и Мерцу дали совет на фоне саммита на Аляске

Макрону и Мерцу дали совет на фоне саммита на Аляске The Telegraph: Лондон выступил против заявлений лидеров ЕС по встрече на Аляске

Великобритания очень недовольна публичными заявлениями лидеров ЕС о предстоящих переговорах президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, пишет The Telegraph. Лондон опасается, что они спровоцируют гнев Вашингтона. Европейский союз рискует быть отстраненным от ключевых переговоров по Украине.

Источник издания прямо указал на рискованную позицию канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Они будут раздражать американцев, они будут раздражать Трампа, если начнут выдвигать требования и проведут красные линии, — отметил собеседник газеты.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует провести личную встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Переговоры один на один войдут в программу саммита в Анкоридже.

Позже стало известно, что администрация американского лидера отказалась от установления жестких красных линий для России по украинскому вопросу. Вместо этого Вашингтон приветствует прямые переговоры между Киевом и Москвой.