Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 21:42

Назван формат, в котором Трамп собирается встретиться с Путиным

Белый дом: Трамп встретится с Путиным на Аляске один на один

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп планирует провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Переговоры один на один войдут в программу саммита в Анкоридже.

Во время предстоящего саммита Трамп намерен обсудить ключевые вопросы напрямую с российским лидером без участия сопровождающих лиц. Ливитт официально подтвердила эти планы на брифинге для журналистов.

Да, это является частью плана, — заявила Кэролайн Ливитт, отвечая на вопрос о встрече Трампа и Путина с глазу на глаз.

Она подчеркнула, что конкретные детали предстоящего российско-американского саммита, помимо уже анонсированных личных переговоров, станут известны позже. Их обнародуют только после завершения всех необходимых согласований между сторонами. На данный момент подтверждена лишь дата, место и ключевой элемент программы — непосредственный диалог лидеров.

Ранее сообщалось, что Киев готовит масштабную провокацию в Харьковской области для срыва встречи Путина и Трампа на Аляске. По данным Минобороны РФ, ожидается удар по густонаселенным жилым кварталам или больнице в Чугуеве.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Аляска
переговоры
