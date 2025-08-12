В Белом доме исключили ультиматумы Путину со стороны Трампа Белый дом: Трамп не будет устанавливать для Путина красные линии

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от установления жестких красных линий для России в украинском вопросе, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для прессы. Вместо этого Вашингтон приветствует прямые переговоры между Киевом и Москвой.

Я не хочу с этой трибуны устанавливать красные линии для президента и от его имени. Однако президент действительно призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом эти гуманитарные вопросы, и мы уже видим прогресс, — подчеркнула Ливитт.

По ее мнению, такой подход, активно продвигаемый Трампом, уже начал приносить конкретные положительные результаты. Прямые контакты Украины и России, уточнила она, позволили решить ряд острых гуманитарных проблем. Ливитт напомнила, что результатом прямых переговоров уже стал обмен военнопленными, а также детьми.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует провести личную встречу с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Переговоры один на один войдут в программу саммита в Анкоридже.