Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 11:47

Украину уличили в массированных атаках перед встречей Путина и Трампа

МИД: Киев усиливает террористическую активность перед 15 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мере приближения саммита Россия — США Украина усиливает террористическую активность против российских регионов, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в ночь на 13 августа силами российских систем ПВО уничтожены 46 БПЛА. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске 15 августа.

Только за прошедшую ночь, с 12 на 13 августа, нашими военными были перехвачены и уничтожены 46 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе 15 над Брянской областью, 11 над территорией Волгоградской области, а также над территориями Ростовской, Белгородской, Воронежской областей, над Краснодарским краем и территорией Республики Крым, — сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев готовит масштабную провокацию в Харьковской области для срыва встречи президента России и его американского коллеги на Аляске. По данным ведомства, ожидается удар по густонаселенным жилым кварталам или больнице в Чугуеве. В министерстве пояснили, что СБУ уже доставила в город группу иностранных журналистов якобы для подготовки серии репортажей о жителях в прифронтовой зоне.

Украина
террористы
ВСУ
теракты
