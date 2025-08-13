В Британии узнали, что США и РФ обсуждали тайную договоренность по Украине

The Times: Уиткофф мог одобрить идею контроля РФ над освобожденными территориями

Американский спецпредставитель Стив Уиткофф поддержал идею военно-политического контроля России над освобожденными украинскими территориями, пишет The Times, ссылаясь на информированный источник, близкий к Совету национальной безопасности США. Обсуждение данной перспективы, как утверждает британская газета, стало частью повестки недавних переговоров в российской столице.

Как отмечают журналисты, такая неформальная договоренность позволила бы украинскому руководству избежать сложной процедуры проведения обязательного по конституции всеукраинского референдума, необходимого для любых изменений государственных границ. Возможное соглашение рассматривается как один из способов обойти требование закона.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщал, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите России и США изначально не планировалось. Он пояснил, что украинский лидер сможет присоединиться к переговорам только в случае успешной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам республиканца, сначала он намерен провести беседу с президентом РФ, затем связаться с Зеленским и лишь после этого с европейскими главами государств.