Ушаков объяснил причину долгих переговоров Путина и Уиткоффа

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником Белого дома Стивом Уиткоффом по урегулированию ситуации на Украине занимают длительное время из-за сложности процесса, заявил помощник президента Юрий Ушаков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным. Он отметил, что российская сторона где-то была готова к обсуждению, но по некоторым вопросам категорически не могла согласиться.

Дорога такая непростая, — отметил Ушаков.

Ранее Ушаков сообщил, что на встрече в Кремле 2 декабря не обсуждалась возможность встречи Путина и президента США Дональда Трампа. По его словам, переговоры способствовали улучшению взаимопонимания между сторонами. Ушаков также отметил, что американская сторона стала лучше понимать логику российской позиции по урегулированию ситуации на Украине.

До этого помощник президента заявил, что Вашингтон гарантирует полную надежность всех соглашений по Украине, достигнутых при участии Трампа. Дипломат отметил, что текущие переговоры направлены не на временное прекращение боевых действий, а на выработку условий для долгосрочного мира.