ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 14:46

Ушаков объяснил причину долгих переговоров Путина и Уиткоффа

Ушаков: урегулирование на Украине является непростой дорогой

Встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/ МИА «Россия сегодня»
Читайте нас в Дзен

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником Белого дома Стивом Уиткоффом по урегулированию ситуации на Украине занимают длительное время из-за сложности процесса, заявил помощник президента Юрий Ушаков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным. Он отметил, что российская сторона где-то была готова к обсуждению, но по некоторым вопросам категорически не могла согласиться.

Дорога такая непростая, — отметил Ушаков.

Ранее Ушаков сообщил, что на встрече в Кремле 2 декабря не обсуждалась возможность встречи Путина и президента США Дональда Трампа. По его словам, переговоры способствовали улучшению взаимопонимания между сторонами. Ушаков также отметил, что американская сторона стала лучше понимать логику российской позиции по урегулированию ситуации на Украине.

До этого помощник президента заявил, что Вашингтон гарантирует полную надежность всех соглашений по Украине, достигнутых при участии Трампа. Дипломат отметил, что текущие переговоры направлены не на временное прекращение боевых действий, а на выработку условий для долгосрочного мира.

Юрий Ушаков
переговоры
Владимир Путин
Стив Уиткофф
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Названы неожиданные опасности геморроя
Военные следователи отправились «потрошить» рынок в поисках уклонистов
Народный артист Стеблов рассказал о самочувствии после операции
Хотите удивить гостей? Подайте печень вот так: с грибами, гранатом и руколой
Клинтон предсказала США внутриполитические изменения
Медведев заявил о признании США утраты единоличного лидерства в мире
Медведев показал, к чему приведет милитаризация стран Евросоюза
Медведев отреагировал на изменения в Cтратегии нацбезопасности США
Медведев назвал новую стратегию США сигналом к диалогу
Ушаков объяснил причину долгих переговоров Путина и Уиткоффа
ВСУ взорвали дамбу под Артемовском
Ушаков раскрыл ход работы над будущим мирным договором
В базу «Миротворца» впервые внесли действующего президента страны Евросоюза
Попытка военного переворота в Бенине не удалась
«Тратить украинцев, как пули»: Песков о замороженных активах России
Ушаков высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Таиланд начал эвакуацию приграничных районов
МИД РФ призвал США к сдержанности в отношении Венесуэлы
Фильм о Пригожине, отказ от переезда, сын: как живет актер Кирилл Полухин
Дальше
Самое популярное
Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.